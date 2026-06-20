Nasuo gorivo za 130 KM, pa "ispario" sa pumpe

Autor:ATV redakcija
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Zasad nepoznati vozač nasuo je jutros, u subotu, 20. juna, 130 KM goriva na benzinskoj pumpi u Banjaluci, pa pobjegao.
Sve se dogodilo na zapadnom tranzitu, na izlazu iz Banjaluke.
“Riječ je o autu bez tablica i o svemu je maloprije obaviještena policija”, rekao je sagovornik “Nezavisnih novina”.
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