Nasuo gorivo za 130 KM, pa "ispario" sa pumpe

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Zasad nepoznati vozač nasuo je jutros, u subotu, 20. juna, 130 KM goriva na benzinskoj pumpi u Banjaluci, pa pobjegao.

Sve se dogodilo na zapadnom tranzitu, na izlazu iz Banjaluke. “Riječ je o autu bez tablica i o svemu je maloprije obaviještena policija”, rekao je sagovornik “Nezavisnih novina”.

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