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Nasuo gorivo za 130 KM, pa "ispario" sa pumpe

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 11:05

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Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Foto: Tanjug/AP

Zasad nepoznati vozač nasuo je jutros, u subotu, 20. juna, 130 KM goriva na benzinskoj pumpi u Banjaluci, pa pobjegao.

Sve se dogodilo na zapadnom tranzitu, na izlazu iz Banjaluke.

“Riječ je o autu bez tablica i o svemu je maloprije obaviještena policija”, rekao je sagovornik “Nezavisnih novina”.

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Tagovi :

Krađa

gorivo

Banjaluka

benzinska pumpa

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