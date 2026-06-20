Savjeti zlata vrijedni: Kako da pocrnite, a da ne izgorite

Pretjerano sunčanje utiče na izgled kože, isušuje je i ubrzava njeno starenje. To je dovoljno dobar razlog da znate kako pravilno da pocrnite.

Iako nam je prva asocijacija za sunčanje plaža ili prostor oko bazena, činjenica je da blizina vode nije neophodna da biste dobili dobar ten, već je ona tu da bi vam pružila osvježenje. Sa druge strane, ono što vam treba je sunce i možete se podjednako dobro sunčati na svojoj terasi, u bašti ili bilo kojem mjestu pod suncem.

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Ne tuširajte se prije sunčanja

Naša koža ima prirodna ulja koja potpomažu proces tamnjenja. Proizvodi sa kojima se tuširamo često isušuju kožu, a ona ipak bolje prima boju kada je dobro hidrirana ili masna.

Mijenjajte položaj

Ukoliko ste stalno okrenuti licem prema suncu, nećete ravnomjerno pocrniti. Savršen ten je ravnomjerno raposređen. Mijenjajte položaj na svakih 15-30 minuta.

Zaštitite oči

Zatvorite ih, prekrijte šeširom ili komadićima vate. I naočare su dobra opcija, ali budite pažljivi da ne završite sa smiješnom bijelom sjenkom na licu.

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Sunčajte se u vodi

Lezite na neki plutajući dušek i iskoristite prednosti reflektujuće površine vode. Ukoliko vam je cilj da brzo uhvatite boju, ovo je prava stvar. Ipak, nije poželjno da ovako provedete cijeli dan, ma kako blizak dodir sa vodom djelovao osvježavajuće. Lako se pocrni, ali i izgori. Na isti način možete iskoristiti moći reflektujućih podloga za sunčanje.

Izaberite pravo vrijeme za sunčanje

Idite postepeno, posebno ako imate baš svetao ten. Počnite sa 15 minuta na suncu pa s vremenom povećavajte vrijeme za po 5 minuta. Ukoliko planirate da provedete dosta vremena na suncu, izbjegavajte vrijeme između 10 ujutro i 16 časova popodne. Ukoliko planirate brzinsko sunčanje, 30 minuta u periodu kada je sunce najjače biće dosta da podstakne proizvodnju melanina u vašoj koži. Proces tamnjenja ne prestaje kada se sklonite sa sunca već se nastavlja i onda kada se sklonite u hlad.

Ukoliko vam je koža pocrvenela, sklonite se sa sunca

To je samo znak da ste izgorjeli. Iako će s vremenom crvenilo da zamijeni taman ten, svako duže ostajanje na suncu samo povećava šanse da dobijete opekotine.

Tamna boja vaše kože trajaće 2-4 nedjelje. Poslije 28 dana ćelije kože se potpuno obnavljaju i vaš ten polako ali sigurno blijedi.

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Ne preostaje vam ništa drugo nego da se redovno sunčate. Iako ne morate nužno da se pržite na suncu, potrebno je da provodite dosta vremena napolju tokom dana. Ono što će svakako pomoći jeste vlaženje kože i postepeno sunčanje.

Ukoliko izgorite, na koži će se stvoriti plikovi koji će kasnije da se ljušte. Ne samo da nećete da dobijete ravnomjernu boju, nego ćete naprotiv izgledati vrlo šareno i zapušteno.

Osunčana koža je sklonija isušivanju i ljuštenju pa je zato veoma važno povesti računa o njenoj hidrataciji. Redovno nanosite neki hidratatni losion i vaša boja će trajati duže.

Iako je taman ten popularan, pretjerivanje sa sunčanjem će vrlo brzo da dovede do sasvim suprotnih efekata, a i do sunčanice. Pretjerano sunčanje utiče na izgled kože, isušuje i ubrzava njeno starenje, prenosi B92.