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Skriveni troškovi putovanja: Na ovo bi trebalo obratiti pažnju prilikom planiranja odmora

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 08:22

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Плажа
Foto: pexels/WANG Jared

Kada planiramo putovanje, najčešće računamo troškove prevoza i smještaja, ali konačan račun često bude veći od očekivanog zbog dodatnih naknada koje nisu uvijek jasno istaknute prilikom rezervacije ili na koje prosto ne obratimo pažnju.

Upravo ti skriveni troškovi mogu značajno da utiču na budžet, pa je važno da ih unapred uzmete u obzir.

Jedan od najčešćih dodatnih izdataka jesu uslužne naknade u restoranima. U mnogim zemljama one su već uključene u račun, pa dodatni bakšiš nije obavezan. Međutim, putnici često iz neznanja ostavljaju i napojnicu, što povećava troškove obroka.

Posebnu pažnju treba obratiti na takozvane "resort fee" naknade koje naplaćuju pojedini hoteli i turistički kompleksi. Ove naknade pokrivaju korišćenje sadržaja poput bazena, teretane, interneta ili ležaljki, a često se naplaćuju tek po dolasku u hotel. Zbog toga se dešava da ukupna cijena boravka bude viša od one prikazane tokom rezervacije.

Još jedan često zanemaren trošak su naknade za plaćanje u inostranstvu. Banke i kartične kuće mogu obračunavati provizije za transakcije u stranoj valuti, kao i dodatne troškove konverzije. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se, kada je moguće, plaćanje vrši u lokalnoj valuti kako bi se izbjegli nepovoljni kursevi i dodatne naknade.

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Za putnike koji koriste automobil, značajan izdatak može predstavljati i parking. U popularnim turističkim destinacijama i većim gradovima hoteli često naplaćuju parking odvojeno od cijene smještaja, a iznosi mogu biti veoma visoki, posebno tokom ljetnje sezone.

Pored navedenog, putnici se mogu suočiti i sa drugim dodatnim troškovima, poput boravišnih taksi, naknada za prtljag u avio-saobraćaju, korišćenja interneta, iznajmljivanja ležaljki na plažama ili ulaznica za lokalne atrakcije.

Zbog svega toga, preporučuje se da se prije putovanja detaljno provjere uslovi rezervacije i da se u planirani budžet uključi određena finansijska rezerva za nepredviđene troškove. Na taj način moguće je izbeći neprijatna iznenađenja i bezbrižnije uživati u odmoru.

(b92)

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