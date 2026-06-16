Šta treba obavezno provjeriti na automobilu prije putovanja?

Autor:ATV
Komentari:0
Moderna vozila opremljena su brojnim senzorima koji nas obavještavaju o nivou motornog ulja, stanju tečnosti i pritisku u gumama. Iako nam to olakšava svakodnevicu i omogućava da odmah sjednemo u automobil i krenemo na put, tehnologija ne može uočiti baš sve.
Takođe, mnogi vozači nemaju vremena za detaljne provjere vozila u servisima, a neki se jednostavno uzdaju u sreću na putu. Revija HAK je tehničkog savjetnika Hrvatskog autokluba Marina Moravu šta se može brzo provjeriti na vozilima prije putovanja, a izdvojili su nekoliko važnih segmenata. Evo šta je njegov savjet.
Banja Luka
Vozačima u Banjaluci stigao apel: Molimo za oprez
Prije nego što sjednete u vozilo, obiđite ga i vizuelno pregledajte gume, posebno prije dužeg putovanja. Sistemi za kontrolu pritiska u gumama (TPMS) ponekad prijave grešku tek nakon nekoliko kilometara vožnje, što već može nepovratno oštetiti ispumpanu gumu i ugroziti vašu bezbjednost.
Obratite pažnju da li na gumama postoje vidljiva oštećenja nastala udarcem u ivičnjak, opasna ispupčenja (baloni), nepravilno trošenje gazećeg sloja ili pukotine između šara.
Iako mnogi vozači ne otvaraju motorni prostor od jednog do drugog servisa, preporučuje se ručna provjera najmanje jednom u tri mjeseca. Mnogi automobili ni danas nemaju senzore za sve kritične komponente.
- Uvijek do vrha napunite rezervoar goriva.
- Ponesite najmanje dvije litre pitke vode.
- U potpunosti napunite bateriju mobilnog telefona.
- Pripremite osnovni alat za sitnije popravke.
Hronika
Sedam nesreća u deset minuta: Saobraćajni haos u Mostaru
Provjera ulja: Izvucite mjerač kako biste provjerili nivo i stanje ulja. Česte kratke vožnje mogu ubrzati propadanje ulja. Ako je ulje prerijetko (usljed miješanja s gorivom), previše prljavo ili ima miris paljevine, vrijeme je za zamjenu.
Rashladna tečnost: Vizuelno provjerite nivo tečnosti u posudi, jer brojni modeli nemaju senzor koji upozorava na prenizak nivo rashladne tečnosti.
Češćim otvaranjem poklopca motora lakše ćete primijetiti promjene i nepravilnosti koje ranije nisu postojale. Na taj način možete na vrijeme uočiti:
-oksidaciju na spojevima ili curenje kiseline iz akumulatora,
-tragove curenja ulja ili drugih pogonskih tečnosti,
- gnijezda glodara koji su mogli oštetiti električne instalacije vozila.
Hronika
Motociklista zadobio teške povrede prilikom slijetanja u provaliju
Prije polaska provjerite spoljašnju rasvjetu vozila i uvjerite se da imate svu zakonom propisanu, kao i dodatnu opremu prilagođenu vašem automobilu (poput rezervnih sijalica za kratka svjetla i drugih odgovarajućih sijalica).
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
2 h2
Fudbal
2 h0
Srbija
3 h0
Ekonomija
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu