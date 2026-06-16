Šta treba obavezno provjeriti na automobilu prije putovanja?

Moderna vozila opremljena su brojnim senzorima koji nas obavještavaju o nivou motornog ulja, stanju tečnosti i pritisku u gumama. Iako nam to olakšava svakodnevicu i omogućava da odmah sjednemo u automobil i krenemo na put, tehnologija ne može uočiti baš sve.

Takođe, mnogi vozači nemaju vremena za detaljne provjere vozila u servisima, a neki se jednostavno uzdaju u sreću na putu. Revija HAK je tehničkog savjetnika Hrvatskog autokluba Marina Moravu šta se može brzo provjeriti na vozilima prije putovanja, a izdvojili su nekoliko važnih segmenata. Evo šta je njegov savjet.

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Spoljašnji pregled i kontrola guma

Prije nego što sjednete u vozilo, obiđite ga i vizuelno pregledajte gume, posebno prije dužeg putovanja. Sistemi za kontrolu pritiska u gumama (TPMS) ponekad prijave grešku tek nakon nekoliko kilometara vožnje, što već može nepovratno oštetiti ispumpanu gumu i ugroziti vašu bezbjednost.

Šta treba provjeriti:

Obratite pažnju da li na gumama postoje vidljiva oštećenja nastala udarcem u ivičnjak, opasna ispupčenja (baloni), nepravilno trošenje gazećeg sloja ili pukotine između šara.

Kontrola motornog prostora (bar svaka tri mjeseca)

Iako mnogi vozači ne otvaraju motorni prostor od jednog do drugog servisa, preporučuje se ručna provjera najmanje jednom u tri mjeseca. Mnogi automobili ni danas nemaju senzore za sve kritične komponente.

Dodatni savjeti

- Uvijek do vrha napunite rezervoar goriva.

- Ponesite najmanje dvije litre pitke vode.

- U potpunosti napunite bateriju mobilnog telefona.

- Pripremite osnovni alat za sitnije popravke.

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Provjera ulja: Izvucite mjerač kako biste provjerili nivo i stanje ulja. Česte kratke vožnje mogu ubrzati propadanje ulja. Ako je ulje prerijetko (usljed miješanja s gorivom), previše prljavo ili ima miris paljevine, vrijeme je za zamjenu.

Rashladna tečnost: Vizuelno provjerite nivo tečnosti u posudi, jer brojni modeli nemaju senzor koji upozorava na prenizak nivo rashladne tečnosti.

Prepoznavanje skrivenih problema

Češćim otvaranjem poklopca motora lakše ćete primijetiti promjene i nepravilnosti koje ranije nisu postojale. Na taj način možete na vrijeme uočiti:

-oksidaciju na spojevima ili curenje kiseline iz akumulatora,

-tragove curenja ulja ili drugih pogonskih tečnosti,

- gnijezda glodara koji su mogli oštetiti električne instalacije vozila.

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Obavezna oprema i priprema za duže putovanje

Prije polaska provjerite spoljašnju rasvjetu vozila i uvjerite se da imate svu zakonom propisanu, kao i dodatnu opremu prilagođenu vašem automobilu (poput rezervnih sijalica za kratka svjetla i drugih odgovarajućih sijalica).