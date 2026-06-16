Veliki projekat u Srpskoj: Evo gdje niče solarna elektrana veličine 160 fudbalskih terena

Na području Srednjeg Dubovika u opštini Krupa na Uni planirana je gradnja solarne elektrane "Dubovik" snage između 80 i 99 megavata (MW), projekta koji bi mogao postati jedan od najvećih solarnih energetskih objekata u Republici Srpskoj i među većima u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske objavilo je da je započeo javni uvid u Nacrt studije uticaja na okoliš za ovaj projekt, čiji je nosilac tvrtka GTI d.o.o. Sarajevo.

Prema ranije izrađenoj dokumentaciji, solarna elektrana trebala bi biti izgrađena na prostoru od oko 1,16 miliona četvornih metara, odnosno 116 hektara zemljišta u katastarskoj opštini Srednji Dubovik. To odgovara površini većoj od 160 standardnih fudbalskih terena.

Više od 139.000 solarnih panela

Tehnička dokumentacija predviđa postavljanje ukupno 139.360 fotonaponskih panela pojedinačne snage 575 vati, raspoređenih u 5.360 nizova. Elektrana je projektirana kao složena građevina podijeljena na deset zasebnih funkcionalnih cjelina, odnosno polja.

Predviđena instalirana snaga iznosi 80 MW, dok je za priključenje na elektroenergetski sistem BiH planirana priključna snaga do 87,6 MW.

Svijet Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

Stručnjaci procjenjuju da bi solarna elektrana ove veličine mogla godišnje proizvoditi između 110 i 140 gigavatsati električne energije, što je dovoljno za snabdijevanje nekoliko desetaka hiljada domaćinstava.

Jedan od razloga zbog kojih je odabrana upravo ova lokacija jest razvijena elektroenergetska infrastruktura.

Infrastruktura u neposrednoj blizini planirane elektrane uključuje 220-kilovoltni dalekovod, dok se na oko 1,5 kilometara nalazi i dalekovod 110 kV Bosanska Krupa - Prijedor. Planirano je da elektrana bude priključena na 110-kilovoltnu mrežu putem nove trafostanice kapaciteta 2x50 MVA i priključnog dalekovoda.

Dokumentacija navodi da preko same lokacije prolazi dalekovod 110 kV Prijedor 2 - Krupa, što dodatno olakšava priključenje budućeg postrojenja na prenosnu mrežu.

Koncesija dodijeljena još 2025. godine

Projekt nije nov, budući da investitor za predmetnu lokaciju posjeduje ugovor o koncesiji potpisan s Vladom Republike Srpske u januaru 2025. godine.

Nauka i tehnologija Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

Parcele na kojima je planirana gradnja nalaze se u vlasništvu Republike Srpske i opštine Krupa na Uni.

Javna rasprava 25. juna

Javni uvid u Nacrt studije uticaja na okoliš traje od 15. lipnja do 15 jula ove godine, dok će se javna rasprava održati 25. juna u prostorijama Opštinske uprave Krupa na Uni s početkom u 11 sati.

Građani, institucije i organizacije svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu tokom trajanja javnog uvida.

Za opštinu Krupa na Uni, koja prema posljednjem popisu ima manje od 1.600 stanovnika, riječ je o jednom od najvećih investicijskih projekata planiranih na njezinom teritoriju posljednjih godina. Dokumentacija navodi da bi realizacija projekta mogla pridonijeti novom zapošljavanju i povećanju privredne aktivnosti u ovom dijelu Republike Srpske.

/Večernji.hr/