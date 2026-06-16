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Ne nadajte se previše: Kada će pasti cijena goriva u BiH

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ATV
16.06.2026 14:59

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Foto: CB BiH

Nakon okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu.

Ukoliko se takav trend nastavi, moguće je očekivati i niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Udruženja distributera naftnih derivata pri Privrednoj komori FBiH.

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Istovremeno, u Hrvatskoj su već pojeftinili benzin, dizel i plavi dizel, i to od dva do četiri centa po litru.

Ipak, iz Privredne komore FBiH ističu kako poređenje cijena naftnih derivata u BiH i Hrvatskoj nije jednostavno, s obzirom na to da su se cijene goriva u dvije zemlje posljednjih mjeseci gotovo izjednačile.

"Nezahvalno je prognozirati koliki će biti pad cijena, ali mogu reći da su danas nabavne cijene pale za desetak feninga, a i za sutra se očekuje dodatni pad od nekoliko feninga, okvirno do pet. Kakva će situacija biti dalje, pratićemo. Ne možemo očekivati da se bilo šta desi preko noći. Poskupljenje nije došlo preko noći, pa tako ni pojeftinjenje ne može doći preko noći. Kako se budu obnavljale zalihe, prema trenutnim pokazateljima, realno je očekivati smanjenje cijena", rekao je predsjednik Udruženja distributera naftnih derivata pri Privrednoj komori FBiH Milenko Bošković za "Federalnu TV".

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U suštini, to znači da građani BiH ne treba da se nadaju previše kada je u pitanju značajniji pad cijene goriva.

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Tagovi :

gorivo

Cijene goriva

pad cijene goriva

pad cijena nafte

Pojeftinjenje

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