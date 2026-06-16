Od sutra na snazi odluka ECB: Kome i kada će rasti rate

Postavlja se pitanje kako će se to odraziti na kredite i Srbiji i da li će porasti rate zajmova koje građani već sad otplaćuju.

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Sagovornici "Nova.rs" navode da će odluke ECB uticati na povećavanje kredita u Srbiji i da će stupiti na snagu odmah.

Novom odlukom Evropske centralne banke kamatne stope na depozitne olakšice, glavne operacije refinansiranja i marginalne kreditne olakšice biće povećane redom na: 2,25 odsto, 2,40 odsto i 2,65 odsto.

Ovakva objava ne budi optimizam, naročito ne nakon povećavanje euribora u martu ove godine, koje je mnoge iznenadilo. Kao opravdano pitanje postavlja koliko će povećavanje ovih kamatnih stopa uticati na kredite u Srbiji, kao i koliko klijenti treba da budu zabrinuti.

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Ekonomista Milan Kovačević navodi za "Nova.rs" da sve zavisi od toga kakva je kamatna stopa ugovorena prilikom uzimanja kredita, da li fiksna ili varijabilna, ali da u jednom slučaju poskupljenje stupa na snagu gotovo odmah.

"Neki su ugovorili fiksnu kamatu, pa neće uticati na njih. Oni koji su uzeli plivajuće kamate i koje su vezane za neku od ovih kamatnih stopa, onda će automatski i njihova kamata rasti, a to bi moglo da se osjeti odmah", rekao je Kovačević.

On ističe da se kod nas ovo povećavanje može osjetiti na više načina.

"Povećanje kamatnih stopa u Evropskoj uniji, Evropske banke, znači da ona želi da smanji inflaciju. Mi smo među zemljama koje imaju višu inflaciju nego prosjek, pa bi i mi trebalo da razmišljamo kako da je savladamo. Drugo, ako sve te stope utiču generalno na tržište novca i kapitala, što znači da će biti i skuplji novac, a vjerovatno će se pokušati i skupiti više štednje, pa će se i na štednju povećavati kamate. Pošto inače, visina kamate je za nas značajna zato što relativno brzo uvećavamo dug prema inostranstvu, i taj dug prema inostranstvu u velikoj mjeri u evrima, što znači svaki rast kamatne stope znači i veću zaduženost naše zemlje. Takođe ćemo sve teže dobijati nove kredite, jer će i oni biti sve skuplji", rekao je on.

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Broker Nenad Gujaničić za "Nova.rs" ističe da se isprva nije očekivalo da će Evropska centralna banka dizati kametne stope, ali da se onda sve promijenilo preko noći. Ono što može da se očekuje je poskupljenje kredita i u Srbiji i to već narednog mjeseca.

"Sada se tu stvari okreću i došlo je do izvjesnog poskupljenja. Ono što je dobra okolnost jeste da ta vrijednost i dalje nije visoka, ta inflacija i dalje nije previsoka da bi mogao da uslijedi nekakav udar kao što je bio 2022. godine. Tako da očekivanja su da to neće biti dramatično kao prije četiri godine, ali svakako će krediti biti skuplji", rekao je on.

Na pitanje u kom vremenskom periodu možemo da očekujemo promjenu, sagovornik pomenutog portala ističe da tu ima više nivoa.

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"Naša centralna banka drži ovu referentnu kamatnu stopu nepromijenjenu već više od godinu i po dana. To vam je referentna, mislim da je 5,75. Znači, tu nije došlo do promjena. Mi imamo povišene inflatorne pritiske i faktički naša centralna banka je krenula da spušta kamatu tamo 2024. godine, slično kad je Evropska centralna banka u jednom momentu stala, to je bio septembar 2024. godine, i drži je na tom nivou. U tom nekom smislu nije ispratila taj pad kamata, pa samim tim još uvijek neće doći do rasta. To vam je jedan nivo", navodi on.

Dodaje i da se euribor promptno prilagođava tržišnim okolnostima i on je već krajem marta bio za pola procentnog poena viši nego što je bio na početku godine.

"Sve zavisi kako koju kategoriju stanovništva posmatrate. Ako gledate samu inflaciju, i mi smo svjedoci da je cijena goriva viša, da su neke robe i usluge poskupile. Velika je vjerovatnoća da banka već narednog mjeseca preslika vrijednosti na cijenu kredita", zaključio je Gujaničić.

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Podsjećamo, prije ovih novih povećanja ECB, došlo je i do rasta euribora. Efekat sukoba na Bliskom istoku se osim na rast cijena nafte i gasa, sredinom marta ove godine prenio i na rast euribora. Tada je povećnje bilo oko 10 odsto, što je izazvalo "potres", s obzirom da je većina kredita sa varijabilnom kamatnom stopom vezana za tromjesečni ili šestomjesečni euribor, što znači da banka uzima euribor kao osnovicu, pa na njega dodaje svoju maržu.

Gujaničić navodi da je dobra okolnost što se rat u Iranu privodi kraju, pa bi moglo da dođe do normalizacije lanaca snabdijevanja u pogledu isporuke sirove nafte iz zaliva. U tom slučaju bi, kako ističe, inflatorni pritisci trebalo da popuste.