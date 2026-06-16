Logo

Hezbolah: Iran će tražiti povlačenje izraelskih trupa iz Libana

Autor:

ATV
16.06.2026 15:22

Komentari:

0
Напад на Либан
Foto: Screenshot / X

Hezbolah je saopštio da je dobio uvjeravanja od svog saveznika Irana da će zahtijevati povlačenje izraelskih trupa iz Libana u sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Državama.

Povlačenje bi bilo rezultat, a ne preduslov za nastavak razgovora između Teherana i Vašingtona nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje u petak, 19. juna, navodi se u saopštenju.

Драган Човић

BiH

Čović: 100 tačaka na dnevnom redu sljedeće sjednice Doma naroda

Dodaje se da neće biti nuklearnog sporazuma između Irana i SAD, osim ako se Izraelci ne povuku iz Libana.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hezbolah

Iran

Izrael

Amerika

Teheran

Komentari (0)

Pročitajte više

Саво Минић

Banja Luka

U GU Banjaluka 230 radnika više; Minić: "Građani plaćaju vašu štednju"

1 h

2
Новац

Ekonomija

Ne nadajte se previše: Kada će pasti cijena goriva u BiH

1 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

Lavrov: Možda i nije loše da Ukrajina uđe u EU - tako bi se Unija jednostavno raspala

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta

1 h

3

Više iz rubrike

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

Lavrov: Možda i nije loše da Ukrajina uđe u EU - tako bi se Unija jednostavno raspala

1 h

0
Европски парламент одобрио трговински споразум са САД

Svijet

Evropski parlament odobrio trgovinski sporazum sa SAD

2 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Teheran potvrdio da Vašington uklanja pomorsku blokadu

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров и његов турски колега Хакан Фидан разговарали су у Москви о ситуацији у Украјини, трговинско-економској сарадњи и даљем развоју билатералних односа Русије и Турске.

Svijet

Lavrov i Fidan razgovarali o sukobu u Ukrajini i trgovinskoj saradnji

3 h

0

  • Najnovije

16

14

Veliki projekat u Srpskoj: Evo gdje niče solarna elektrana veličine 160 fudbalskih terena

16

12

Luštica Bay predstavlja razvojnu viziju integrisanog primorskog grada na konferenciji "Trebinje 2026 – Gradimo region"

16

10

Spriječen napad na Bijelu kuću

16

03

Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

16

00

Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima