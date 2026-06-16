Hezbolah: Iran će tražiti povlačenje izraelskih trupa iz Libana

Autor:ATV
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Hezbolah je saopštio da je dobio uvjeravanja od svog saveznika Irana da će zahtijevati povlačenje izraelskih trupa iz Libana u sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Državama.
Povlačenje bi bilo rezultat, a ne preduslov za nastavak razgovora između Teherana i Vašingtona nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje u petak, 19. juna, navodi se u saopštenju.
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Dodaje se da neće biti nuklearnog sporazuma između Irana i SAD, osim ako se Izraelci ne povuku iz Libana.
(SRNA)
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