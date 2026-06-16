Stevandić: Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta

Autor:ATV
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Nije tačno da "zadužujemo naše unuke". Tako su pričali i za zgradu Vlade Republike Srpske, koja je otplaćena prije četiri godine, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Nije tačno da „zadužujemo naše unuke“. Tako su pričali i za zgradu Vlade Republike Srpske, koja je otplaćena prije četiri godine. Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta, niti je ijedna vlast dobila izbore zaduživanjem, nego zato što ljudi u nju vjeruju. pic.twitter.com/da1LSqWQTo— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) June 16, 2026
"Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta, niti je ijedna vlast dobila izbore zaduživanjem, nego zato što ljudi u nju vjeruju", naveo je Stevandić na današnjoj posebnoj sjednici NSRS.
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