Stevandić: Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta

Nije tačno da „zadužujemo naše unuke“. Tako su pričali i za zgradu Vlade Republike Srpske, koja je otplaćena prije četiri godine. Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta, niti je ijedna vlast dobila izbore zaduživanjem, nego zato što ljudi u nju vjeruju. pic.twitter.com/da1LSqWQTo