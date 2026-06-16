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Stevandić: Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta

Autor:

ATV
16.06.2026 14:35

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Nije tačno da "zadužujemo naše unuke". Tako su pričali i za zgradu Vlade Republike Srpske, koja je otplaćena prije četiri godine, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Izbori se ne dobijaju galamom na rebalans budžeta, niti je ijedna vlast dobila izbore zaduživanjem, nego zato što ljudi u nju vjeruju", naveo je Stevandić na današnjoj posebnoj sjednici NSRS.

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Tagovi :

Nenad Stevandić

rebalans budžeta

Narodna skupština Republike Srpske

opozicija

Komentari (3)

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