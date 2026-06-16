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"Značajna izdvajanja za zdravstvo i socijalnu zaštitu"

Autor:

ATV
16.06.2026 14:13

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Lalović ocijenio je danas da je veoma važno što Vlada Srpske konstantno izdvaja značajna sredstva za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

"I u Prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu predviđena su značajna sredstva za zdravstveni sektor i socijalnu zaštitu. Ovo nije predizborna priča nego nastavak ulaganja radi poboljšanja kvaliteta", rekao je Lalović u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom rasprave o ovom dokumentu.

On je istakao da je veoma važno što će biti povećane i plate, boračka primanja, te što će više novca biti izdvojeno za realizaciju infrastrukturnih projekata.

"Zaduženje Republike Srpske je i dalje nisko, a na kraju ove godine ukupan dug Srpske biće 42,6 odsto bruto domaćeg proizvoda. To dovoljno govori o radu postojeće vlasti", rekao je Lalović, prenosi Srna.

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Nenad Lalović

rebalans budžeta

zaduženje

socijalna davanja

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