"Značajna izdvajanja za zdravstvo i socijalnu zaštitu"

Autor:ATV
Komentari:0
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Lalović ocijenio je danas da je veoma važno što Vlada Srpske konstantno izdvaja značajna sredstva za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
"I u Prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu predviđena su značajna sredstva za zdravstveni sektor i socijalnu zaštitu. Ovo nije predizborna priča nego nastavak ulaganja radi poboljšanja kvaliteta", rekao je Lalović u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom rasprave o ovom dokumentu.
On je istakao da je veoma važno što će biti povećane i plate, boračka primanja, te što će više novca biti izdvojeno za realizaciju infrastrukturnih projekata.
"Zaduženje Republike Srpske je i dalje nisko, a na kraju ove godine ukupan dug Srpske biće 42,6 odsto bruto domaćeg proizvoda. To dovoljno govori o radu postojeće vlasti", rekao je Lalović, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
4 h5
Najnovije
16
14
16
12
16
10
16
03
16
00
Trenutno na programu