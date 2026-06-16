Vidović: Dodatna izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas u Banjaluci da Prijedlog rebalansa Budžeta Srpske za ovu godinu iznosi 8,525 milijardi KM i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi KM, a predviđena su dodatna izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, socijalne kategorije, kao i za obrazovanje.

Vidovićeva je navela da su razlozi za donošenje rebalansa budžeta promjena u strukturi i visini budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, kao i promjene prioriteta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava.

Ona kaže da će usvajanjem rebalansa biti omogućena realizacija obaveza koje su proistekle iz zakonskih i podzakonskih akata, a odnose se na uvećanje platnih koeficijenata za administrativne radnike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske za 10 odsto.

"Rebalans se odnosi i na povećanje koeficijenta za zaposlene u republičkim organima uprave, institucijama pravosuđa Republike Srpske, osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, ustanovama kulture, javnim visokoškolskim ustanovama, studentskim centrima i ustanovama zdravstva za koje će biti obezbijeđeno povećanje plata od pet odsto", rekla je Vidovićeva u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazlažući Prijedlog rebalansa budžeta.

Ona je ocijenila da Srpska dugo nije imala ovako kvalitetan rebalans budžeta, ali i nivo investicija koje realizuje.

"Vjerujem da ćemo u narednoj godini imati još više investicija, da su nam otvorena tržišta i da će investitori realizovati projekte. Investicijama povećavamo bruto domaći proizvod bez čega nema razvoja i poboljšanja standarda građana", rekla je Vidovićeva.

Osim toga, napominje ona, zaposlenima u oblasti zdravstva koji ostvaruju pravo na zdravstveni dodatak obezbijeđeno je i dodatno uvećanje u visini od 20 odsto prosječne plate isplaćene u prethodnoj godini.

"Rebalansom je planirano uvećanje rashoda za lična primanja zaposlenih koji se primjenjuje na obračun od aprila, ali je planirano i uvećanje plata od avgusta ove godine u visini od pet odsto u odnosu na postojeća primanja", podsjetila je Vidovićeva.

Ministar finansija je ponovila da su rebalansom budžeta planirani rashodi za lična primanja zaposlenih u iznosu 1,493 milijardi KM što predstavlja uvećanje od 85,9 miliona KM, odnosno 6,1 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za ovu godinu.

Vidovićeva je navela da će ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu iznositi 5,742 milijardi KM što je uvećanje od 154,2 miliona KM, odnosno 2,8 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom Republike za ovu godinu.

Ona je podsjetila da ukupne investicije u Republici Srpskoj trenutno iznose 6,6 milijardi KM.

"U Prijedlogu rebalansa su planirani poreski prihodi 5,327 milijardi KM, što je povećanje od 2,9 odsto ili 149,1 milion KM u odnosu na planirani budžet", rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da su jedinicama lokalne samouprave planirana sredstva za finansiranje infrastrukturnih projekata u iznosu od 207 miliona KM.

"U odnosu na sredstva planirana budžetom Republike Srpske za ovu godinu, za ovu namjenu obezbijeđeno je dodatnih 190 miliona KM", kaže Vidovićeva.

Ona je ponovila da izdaci za otplatu dugova iznose 1,334 milijardi KM, što je umanjenje od 13,9 miliona KM, u odnosu na sredstva planirana budžetom.

Vidovićeva je rekla da se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu, propisuje način izvršenja rebalansa budžeta.

Ona je pojasnila da je Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska propisano da one budu povećane sa 900 miliona na 1,4 milijardi KM.

Vidovićeva je navela da je predviđeno da Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu iznosi 2,495 milijardi KM.

"Povećanje zaduženja je posljedica izuzetno velikih investicija. Ukupan dug Republike Srpske biće 42,6 odsto bruto domaćeg proizvoda koji je niži od onoga koji je bio prije nekoliko godina", zaključila je Vidovićeva, prenosi Srna.