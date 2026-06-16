Prepolovljen pripravnički staž

Narodni poslanici raspravljaće danas, 16. juna o skraćivanju pripravničkog staža za osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos.

Izmjenama Zakona o radu i srodnih zakona predviđeno je da radnik sa srednjom stručnom spremom obavlja pripravnički staž u trajanju od tri mjeseca, umjesto dosadašnjih šest.

Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik sa završenim prvim ciklusom strukovnih studija obavljaće pripravnički staž u trajanju od šest mjesec umjesto dosadašnjih 12, ukoliko poslanici daju podršku ovim zakonskim izmjenama.

Oni koji su pripravnički staž započeli prije stupanja na snagu izmjena ovog zakona, završiće po dosadašnjim pravilima.

Ovaj prijedlog je usmjeren na bržu integraciju kadra.

Razlozi za donošenje zakona



Važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da pripravnički staž za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci, a za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa završenim prvim ciklusom strukovnih studija traje 12 mjeseci.

Razlog za donošenje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (po hitnom postupku) je skraćivanje trajanja pripravničkog staža za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom sa šest mjeseci na tri mjeseca, kao i zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa završenim prvim ciklusom strukovnih studija sa godinu dana na šest mjeseci.

Skraćivanjem pripravničkog staža omogućava se brže sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, što direktno utiče na mogućnost zasnivanja radnog odnosa i uključivanja u tržište rada.

Istovremeno, predložena izmjena ima za cilj unapređenje efikasnosti sistema zdravstvene zaštite, obezbjeđivanjem brže dostupnosti stručnog kadra, što je od značaja za kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite.