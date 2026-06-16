Logo

Prepolovljen pripravnički staž

Autor:

ATV
16.06.2026 10:15

Komentari:

0
Ходник у болници.
Foto: Pexels

Narodni poslanici raspravljaće danas, 16. juna o skraćivanju pripravničkog staža za osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos.

Izmjenama Zakona o radu i srodnih zakona predviđeno je da radnik sa srednjom stručnom spremom obavlja pripravnički staž u trajanju od tri mjeseca, umjesto dosadašnjih šest.

Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik sa završenim prvim ciklusom strukovnih studija obavljaće pripravnički staž u trajanju od šest mjesec umjesto dosadašnjih 12, ukoliko poslanici daju podršku ovim zakonskim izmjenama.

Oni koji su pripravnički staž započeli prije stupanja na snagu izmjena ovog zakona, završiće po dosadašnjim pravilima.

Ovaj prijedlog je usmjeren na bržu integraciju kadra.

Razlozi za donošenje zakona

Važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da pripravnički staž za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci, a za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa završenim prvim ciklusom strukovnih studija traje 12 mjeseci.

Razlog za donošenje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (po hitnom postupku) je skraćivanje trajanja pripravničkog staža za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom sa šest mjeseci na tri mjeseca, kao i zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa završenim prvim ciklusom strukovnih studija sa godinu dana na šest mjeseci.

Skraćivanjem pripravničkog staža omogućava se brže sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, što direktno utiče na mogućnost zasnivanja radnog odnosa i uključivanja u tržište rada.

Istovremeno, predložena izmjena ima za cilj unapređenje efikasnosti sistema zdravstvene zaštite, obezbjeđivanjem brže dostupnosti stručnog kadra, što je od značaja za kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pripravnički staž

nsrs

izmjene zakona

Komentari (0)

Pročitajte više

Рудари у ФБиХ ступили у штрајк

BiH

Rudari u FBiH stupili u štrajk

2 h

1
пјевачица и рок звијезда Бони Тајлор

Scena

Boni Tajler se probudila iz kome

2 h

0
Пијан ударио пјешака па побјегао, полиција га исте вечери ухапсила

Hronika

Pijan udario pješaka pa pobjegao, policija ga iste večeri uhapsila

2 h

0
Полиција Требиње

Hronika

Akcija "Fabija": Pretresi na više lokacija, uhapšeno 5 osoba

2 h

0

Više iz rubrike

Бјелица: Станивуковић одбио све понуде

Republika Srpska

Bjelica: Stanivuković odbio sve ponude

3 h

0
посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Republika Srpska

Ilić: Opozicija kritikuje rebalans samo da bi o nečemu pričala, popunjava medijski prostor

3 h

0
Народна скупштина Републике Српске сједница

Republika Srpska

Narodna skupština danas o Prijedlogu rebalansa budžeta

5 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Veća dnevnica za rad nedjeljom i nova prava za radnike u Srpskoj

16 h

0

  • Najnovije

12

35

„100 doza za 100 godina“: Udruženje „Crveno-plavi“ poziva građane na darivanje krvi

12

28

Fejsbuk dobio novu opciju

12

19

Nakon 17 godina isplivali novi detalji: Kriminalac iz Srbije ubio pomagača iz BiH nakon pljačke vile

12

16

Sudija pojedinac u ESLjP odbio apelaciju Dodika

12

11

Narednih dana sve toplije, za vikend i do 36 stepeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima