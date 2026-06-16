Bjelica: Stanivuković odbio sve ponude

Hoće li SDS istrajati na kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske i pored najave da će isto učiniti lider PSS Draško Stanivuković? Kakvi su izgledi opozicije ako obojica krenu u izbornu trku?

Srpska demokratska stranka ostaje dosljedna stavu da su principi važniji od funkcija, a interes Republike Srpske i naroda važniji od ličnih ambicija, naveo Milovan Bjelica, član Glavnog odbora SDS.

Nedavna skupština SDS-a je dala punu podršku Branku Blanuši, te je potvrđena odluka da on ostane kandidat za predsjednika Srpske na predstojećim izborima u oktobru.

- SDS je ostao dosljedan svom kandidatu za predsjednika Srpske. Glavni odbor je poslao ponudi Pokretu Sigurna Srpska da ponude svog kandidata za člana Predsjedništva BiH. Cilj Draška Stanivukovića je da on bude kandidat za predsjendika Srpske. Stanivuković je odbio je sve ponude, uvijek iznosi opaske i kritike prema meni - naveo je Bjelica za RTRS.

Dobijao sam poruke, kaže Bjelica, i predlagano mi je da razgovaramo sa Stanivukovićem

- Ako sam problem zašto je tražio da razgovaramo. Provodim politiku SDS-a - naglasio je Bjelica.

Govoreći o eventualnom ujedinjenju stranaka, Bjelica kaže da su nakon izbora "vrata širom otvorena".

- Isticanjem kandidatura za dvije inokosne funkcije i premijera od strane drugih opozicionih stranaka, pokušava se ugušuti SDS - istakao je Bjelica, dodajući da SDS mora imati svoje kandidate.

Srpska demokratska stranka, kaže, ostaje posvećena politici odgovornosti, dostojanstva i principijelnosti.

- Borba za promjene ima smisla samo ako se vodi časno, dosljedno i u interesu naroda, a ne u interesu pojedinaca. Bitno je i kako pobjeđujemo i sa kim pobjeđujemo i šta ćemo nakon pobjeda - istakao je Bjelica.