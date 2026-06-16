Ilić: Opozicija kritikuje rebalans samo da bi o nečemu pričala, popunjava medijski prostor

„Mi ćemo danas na sjednici raspravljati o rebalansu budžeta. To je jedna praksa, koja evo već godinama funkcioniše, a to je da u sklopu jedne kalendarske godine mi barem dva puta usvajamo taj rebalans s obzirom da je to živa materija samog budžeta, stvari se mijenjaju. Na neke stvari možete uticati, kao što je povećanje plata i konkretno investicije. Na neke druge stvari ne možete uticati, kao što je globalna situacija pa dođe do nekih korekcija i rebalansom se te stvari ispravljaju, odnosno koriguje sam budžet“, rekao je narodni poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Mladen Ilić.

Ilić je naglasio da je rebalans o kome će se raspravljati danas u Narodnoj skupštini Srpske uvećan, a što je svakako dobro. U sklopu pomenutog rebalansa biće definisan određeni porast investicija, a koji prati i porast plata.

„Mi sada imamo neke planirane investicije preko sedamsto miliona KM, a što je za Republiku Srpsku i za našu ekonomiju jedan ozbiljan iskorak. To su potrebe građana i te investicije su nešto što nama je nam delegirano iz svih lokalnih zajednica. Kao takvi, kroz svoje akte, koje donosi i ministarstvo i sama Skupština, pokušavamo što više tih stvari da zastupimo i realizujemo u budžetu, odnosno rebalansu budžeta“, rekao je Ilić.

Prati se i porast plata, kako poručuje Ilić. Prema njegovim tvrdnjama, kapacitet investicija koji se podiže je veći nego podizanje ličnih davanja te se s toga rebalans budžeta može definisati, prema njegovim riječima kao razvojni i investicioni.

„On nije samo potrošački budžet, u smislu da sve one novce koje imate na raspolaganju potrošite na tekuće troškove odnosno plate, socijalna davanja i dr. već upravo suprotno pored svih tih stvari koje konstantno povećavamo mi podižemo i taj standard. Evo, radimo tu ozbiljnu stvar, koja je vezana za investicije. Ovaj ciklus investicija koji sam spomenuo kao i njegov iznos je nešto što je zaista ozbiljna stvar i nešto što da ste spomenuli prije četiri, pet godina rekli bismo da je to možda malo megalomanski, međutim, sada u situaciji u kojoj se Republika Srpska nalazi i njena ekonomija, mi slobodno možemo reći da je ovo ozbiljan korak u ekonomskom i svakom drugom sektoru u Republici Srpskoj“, rekao je Ilić.

Kritike opozicije na rebalans budžeta

„Opoziciji je nužno da o nečemu priča, da sa nečim popunjava medijski prostor. Oni nisu mogli to da urade i da popune taj prostor nekakvim svojim dogovorom pa su odlučili da kroz svoj krizni marketinški štab bilo o čemu priča. Na takvo nešto smo naišli sad na priču oko rebalansa, odnosno oko zaduženja, pošto povećavamo kroz sjednicu, povećavamo i onaj okvir koji Republika Srpska ima pravo da se zaduži jer kroz konkretno ovo zaduženje imaćemo priliku da radimo ono što sam napomenuo - investicije. Na taj način, oni su tražili nekakvu negativnu politiku i rade negativnu kampanju protiv svih ovih stvari“, jasan je Ilić.

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Kako kaže, svjestan je da su i građani u Republici Srpskoj informisani o tome da sve kapitalne stvari, jednog čovjeka, porodice pa i domaćinstva pa kasnije naravno lokalne zajednice, a na kraju i same Republike Srpske, nužno je raditi iz kreditnih sredstava.

„Tako funkcioniše bilo gdje na svijetu. Vi možete te tekuće stvari da radite i te dnevne obaveze, sitne stvari, žargonski rečeno, da iz vaših tekućih primanja rješavate. Međutim, kada dođete u situaciju da trebate da gradite mostove, auto-puteve, mostove, bolnice, škole, vrtiće ili mnoge druge stvari, koji su ozbiljni projekti, koštaju. Za njih je potrebno vrijeme, nije tek tako jednostavno ni ući u te procedure. To su uglavnom stvari za koje su neophodni krediti. Mi smo neke projekte uspjeli riješiti bez tih kredita, kao što se sjećate, prije nekoliko mjeseci smo otvarali Onkologiju na UKC-u Republike Srpske. Međutim ni to nije bilo izdvojeno iz jedne kalendarske godine, bilo je potrebno određeno vrijeme“, rekao je Ilić.

U budućnosti će se još mnogo dobrih stvari i važnih projekata realizovati kroz kredite, a koje su bitne za svaki dio Republike Srpske, kazao je Ilić.

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„Građani su vrlo često svjesni situacije u kojoj se Republika Srpska nalazi, ali isto tako smatraju da ona uvijek može uraditi nešto za njih. Ovakav rad i ovo što pričamo za sam rebalans budžeta je upravo to. Kroz ovakve stvari i kroz ovakve politike, trudimo se da kroz infrastrukturu, kroz lična davanja, radimo zaista dobre i kvalitetne stvari za sve građane Republike Srpske i svakog dijela Republike Srpske“, poručio je Ilić.