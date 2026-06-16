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Pijan udario pješaka pa pobjegao, policija ga iste večeri uhapsila

Autor:

ATV
16.06.2026 09:42

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Пијан ударио пјешака па побјегао, полиција га исте вечери ухапсила
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor su identifikovali i uhapsili su lice Lj.S. iz ovog grada, koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice lakše povrijeđeno.

Saobraćajna nezgoda se dogodila 14.06.2026. godine oko 21,30 časova kada je nepoznati vozač prouzrokovao nezgodu u kojoj je lakše povrijeđen pješak K.S. iz Prijedora, a potom se udaljio sa lica mjesta.

Povrijeđeno lice prevezeno je na UKC Republike Srpske, a preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je u nezgodi učestvovao Lj.S. iz Prijedora upravljajući vozilom marke „Opel“.

Iste večeri vozač je lišen slobode i kod istog je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, a predmetno vozilo pronađeno i oduzeto.

O svemu je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojem će se po kompletiranju predmeta protiv Lj.S. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi“, saopšteno je iz PU Prijedora.

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Tagovi :

PU Prijedor

Policija

hapšenje

Povrijeđen pješak

OJT Prijedor

UKC Republike Srpske

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