Pijan udario pješaka pa pobjegao, policija ga iste večeri uhapsila

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor su identifikovali i uhapsili su lice Lj.S. iz ovog grada, koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice lakše povrijeđeno.

Saobraćajna nezgoda se dogodila 14.06.2026. godine oko 21,30 časova kada je nepoznati vozač prouzrokovao nezgodu u kojoj je lakše povrijeđen pješak K.S. iz Prijedora, a potom se udaljio sa lica mjesta.

Povrijeđeno lice prevezeno je na UKC Republike Srpske, a preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je u nezgodi učestvovao Lj.S. iz Prijedora upravljajući vozilom marke „Opel“.

Iste večeri vozač je lišen slobode i kod istog je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, a predmetno vozilo pronađeno i oduzeto.

O svemu je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojem će se po kompletiranju predmeta protiv Lj.S. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi“, saopšteno je iz PU Prijedora.