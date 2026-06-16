ATV saznaje: U toku velika akcija u Trebinju i Mostaru

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U toku je velika policijska akcija na području Policijske uprave Trebinje ali i na području Mostara, saznaje ATV.

Prema saznanjima ATV-a u fokusu akcije su dileri droge. “Akcija je usmjerena na nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga”, kaže izvor ATV-a. Uskoro opširnije...

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