Za „Vedar osmijeh“ Bileće: Pozovite 1433 i pomozite Udruženju da obnovi prostorije

Bilećko Udruženje „Vedar osmijeh“ postoji više od dvije decenije, a u jednom trenutku bilo je na ponos svih Bilećana i cijele Hercegovine, a danas treba našu pomoć u renoviranju dotrajalih prostorija.

U pitanju je udruženje za djecu sa poteškoćama u razvoju, a koje se u jednom trenutku našlo u problemima, koji su potencijalno mogli dovesti i do njegovog gašenja.

„Pretpostavljam da se naše udruženje susreće sa problemima kao i sva druga udruženja, koja se bave radom sa djecom sa posebnim potrebama, a riječ je o finansijskim izazovima gdje ne možeš organizovati pojedine aktivnosti i održati kontinuitet programa, zbog finansija. Takođe, potrebna je i veća pomoć lokalne zajednice, državnih institucija ali i privrednih subjekata, pa i samih volontera, a nekada je potrebna samo ideja da bi se nešto realizovalo“, kazao nam je Miljan Kovačević, predsjednik Udruženja „Vedar osmijeh“.

Od 1. juna aktiviran je humanitarni broj 1433 namijenjen za prikupljanje finansijskih sredstava, a koje se planiraju utrošiti na renoviranje prostorija Udruženja „Vedar osmijeh“, gdje se jednim pozivom donira 1 KM.

„Prošlih godina pošto je opština bila u lošem finansijskom poslovanju i nije bilo novca za finansiranje ovog udruženja i ove prostorije su propadale i ta djeca bukvalno nisu imala gdje da dođu i da provedu taj neki kao i vrijeme koje im je potrebno“, rekao je Kovačević.

Danas, kako nam je kazao Kovačević počinju građevinski radovi na renoviranju prostorija, a tiče se rekonstrukcije podova, krečenje, kao i cjelokupno uređivanje unutrašnjih prostorija.

„Nadamo se da ćemo uz pomoć i naših sugrađana i lokalne zajednice, državnih institucija, i svih dobrih ljudi, izgurati ovo do kraja“, rekao je Kovačević.

Kada je riječ o podršci lokalne zajednice, Kovačević kaže da se stanje poboljšalo u odnosu na prošlu godinu.

„Što se tiče lokalne zajednice, povećali su nam grant na 30.000 KM. Takođe, pisali smo neki projekat, i država nam je odobrila 5.000 KM. Nadam se da ćemo sve ovo dovesti do kraja kako smo i planirali“, rekao je Kovačević.

Udruženje trenutno ima oko 60 članova i za njih i njihove porodice bi mnogo značilo uređivanje pomenutih prostorija.

„Mi smo planirali da uz pomoć osnovnih škola da oni nama pošalju stručne saradnike, koja će dolaziti tu i držati časove, radionice i osmišljavati neke aktivnosti toj djeci, da im bude koliko toliko zanimljiv život“, rekao je Kovačević.

Kovačević je izrazio nadu da ukoliko radovi budu tekli očekivanom dinamikom, na jesen, kako kaže, u septembru mjesecu će se organizovati otvaranje novih prostorija, a u planu je i uređivanje vanjskog dijela, odnosno dvorišta i prostora za igru, a gdje će učestvovati i članovi Udruženja „Vedar osmijeh“.

Kovačević je još jednom apelovao na nadležne kako u lokalnoj zajednici tako i Republici Srpskoj, privrednike i sve ljude dobre volje da pomognu i pozivom na humanitarni broj 1433 doniraju neophodna sredstva za poboljšanje uslova rada u Udruženju „Vedar osmijeh“.