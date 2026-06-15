Nestao je Milanko Ljepoja, policija moli za pomoć

Autor:ATV
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Policijski službenici Policijske uprave Prijedor preduzimaju mjere i radnje u cilju pronalaska šezdesetčetvorogodišnjeg Milanka Ljepoje iz Novog Grada, čiji je nestanak prijavljen 13. juna.
Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, Milanko je slabije tjelesne konstitucije, visine oko 170 cm i kratke prosijede kose, a zadnji put je viđen 11.06.2026. godine.
Apelujemo na sve građane ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122.
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