Šok na Vimbldonu: Sabalenka izbačena u osmini finala

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je u osmini finala pobijedila najbolju teniserku svijeta Arinu Sabalenku rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 7:6 /7:2/.
Meč je trajao sat i 29 minuta, a Japanka je nanijela jedan od najtežih poraza Bjeloruskinji ove sezone i prekinuvši njen pohod ka tituli u Londonu.
Osaka je od samog početka meča nametnula agresivan ritam i iskoristila dvije brejk prilike da ubjedljivo osvoji prvi set rezultatom 6:2, dok Sabalenka nije uspijevala da pronađe prepoznatljivu igru kojom je dominirala tokom većeg dijela sezone.
U drugom setu obje teniserke su bile sigurne na svoj servis, pa je pobjednik odlučen u taj-brejku u kome je Osaka ponovo pokazala više koncentracije i bez većih problema stigla do trijumfa.
Sabalenka je važila za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja na Vimbldonu.
Osaka će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Karoline Muhove, koja je savladala Barboru Krejčikovu rezultatom 2:1, po setovima 7:5, 5:7, 6:3.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
21
06
20
41
20
13
19
37
19
29
Trenutno na programu