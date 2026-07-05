Šok na Vimbldonu: Sabalenka izbačena u osmini finala

Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je u osmini finala pobijedila najbolju teniserku svijeta Arinu Sabalenku rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 7:6 /7:2/.

Meč je trajao sat i 29 minuta, a Japanka je nanijela jedan od najtežih poraza Bjeloruskinji ove sezone i prekinuvši njen pohod ka tituli u Londonu.

Osaka je od samog početka meča nametnula agresivan ritam i iskoristila dvije brejk prilike da ubjedljivo osvoji prvi set rezultatom 6:2, dok Sabalenka nije uspijevala da pronađe prepoznatljivu igru kojom je dominirala tokom većeg dijela sezone.

U drugom setu obje teniserke su bile sigurne na svoj servis, pa je pobjednik odlučen u taj-brejku u kome je Osaka ponovo pokazala više koncentracije i bez većih problema stigla do trijumfa.

Sabalenka je važila za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja na Vimbldonu.

Osaka će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Karoline Muhove, koja je savladala Barboru Krejčikovu rezultatom 2:1, po setovima 7:5, 5:7, 6:3.