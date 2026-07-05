Logo

Šok na Vimbldonu: Sabalenka izbačena u osmini finala

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 21:06

Komentari:

0
Шок на Вимблдону: Сабаленка избачена у осмини финала
Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je u osmini finala pobijedila najbolju teniserku svijeta Arinu Sabalenku rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 7:6 /7:2/.

Meč je trajao sat i 29 minuta, a Japanka je nanijela jedan od najtežih poraza Bjeloruskinji ove sezone i prekinuvši njen pohod ka tituli u Londonu.

Osaka je od samog početka meča nametnula agresivan ritam i iskoristila dvije brejk prilike da ubjedljivo osvoji prvi set rezultatom 6:2, dok Sabalenka nije uspijevala da pronađe prepoznatljivu igru kojom je dominirala tokom većeg dijela sezone.

U drugom setu obje teniserke su bile sigurne na svoj servis, pa je pobjednik odlučen u taj-brejku u kome je Osaka ponovo pokazala više koncentracije i bez većih problema stigla do trijumfa.

Sabalenka je važila za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja na Vimbldonu.

Osaka će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Karoline Muhove, koja je savladala Barboru Krejčikovu rezultatom 2:1, po setovima 7:5, 5:7, 6:3.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Arina Sabalenka

Naomi Osaka

Vimbldon 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новак Ђоковић Вимблдон 2026

Tenis

Đoković posustao u jednom setu, ali se izdigao kao Feniks

3 h

0
Новак Ђоковић Вимблдон 2026

Tenis

Đoković izgubio živce i na sav glas psovao na srpskom

3 h

0
Новак Ђоковић из Србије враћа лопту Стефаносу Циципасу из Грчке у њиховом мечу другог кола мушког сингла на Вимблдону у тенису у Лондону, сриједа, 1. јул 2026.

Tenis

Poznato kada Đoković izlazi na megdan Safijulinu

1 d

0
Новак Ђоковић Вимблдон 2026

Tenis

Đoković u osmini finala: Francuz ga namučio, ali Srbin je ipak klasa

2 d

0

  • Najnovije

21

06

Šok na Vimbldonu: Sabalenka izbačena u osmini finala

20

41

Stanivuković otkrio na koju listu ide Borenović

20

13

Stanivuković se povukao pred Blanušom: Odustao od kandidature za inokosne funkcije

19

37

Sportska gimnazija u Banjaluci i dalje bez papira i učenika

19

29

Domaće lubenice uskoro na tezgama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima