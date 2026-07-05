Đoković posustao u jednom setu, ali se izdigao kao Feniks

Autor:Stevan Lulić
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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona pobjedom nad Romanom Safijulinom u četiri seta.
Đoković je slavio sa 7:6, 6:3, 3:6 i 6:3.
Igrao je Novak odlično u prva dva seta i došao do velike prednosti, a onda je uslijedio veliki pad u igri i velika nervoza.
To je dovelo do gubitka seta, čime je Safijulin smanjio Srbinovu prednost.
Ipak, Đoković se kao feniks izdigao u četvrtom setu i veoma sigurno došao do pobjede.
Novak će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Aljasima i Davidoviča Fokine.
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