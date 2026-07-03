Kada Đoković igra meč trećeg kola Vimbldona

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Vimbldona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na Centralnom terenu u 14:30 časova.

Đoković je na startu turnira upisao pobjedu protiv Kineza Jibinga Vua i to poslije više problema nego što se očekivalo. Srpski teniser je morao da igra četiri naporna seta ne bi li slomio otpor žilavog Kineza.

Ipak, kvalitet je bio na Novakovoj strani pa je uspio da dođe do trijumfa 3:1 i meča sa Stefanosom Cicipasom. Nekada su njihovi dueli bili u finalima grend slemova, kao na Rolan Garosu 2021. i Australijan openu 2023. godine.

Ipak, loša forma Grka je dovela do meča u drugom kolu, gdje je Đoković pružio savršenu igru. Slavio je sa 3:0 za manje od 100 minuta igre, i uz samo sedam neiznuđenih grešaka.

Šta treba znati o Rinderknešu

Sada je na redu okršaj protiv Franuca. Rinderkneš je plasman u treće kolo izborio posle pobeda nad Britancem Tarvetom i Amerikancem Damom.

Rinderkneš je ponovio svoj najbolji rezultat na Vimbldonu iz prošle godine, kada je takođe stigao do trećeg kola. Njegovi najbolji grend slem rezultat je četvrto kolo Ju-Es opena prošle godine.

Inače, Rinderkneš je najbolji rezultat u karijeri imao kada je prošle jeseni stigao do finala mastersa u Šangaju. Ove sezone nije stizao dalje od trećeg kola, dok je na Australijan openu ispao u prvom kolu.

Pobjednik iz meča Đokovića i Rinderkneša sastaće se sa boljim iz duela Brazilca Žoaa Fonseke i Rusa Romana Safijulina.

Đoković juri rekorde i nove stranice istorije

Đoković na ovogodišnjem Vimbldonu pokušava da osvoji osmu titulu u Londonu, čime bi se izjednačio sa rekorderom Rodžerom Federerom po broju trofeja u muškoj konkurenciji, a ujedno i 25. grend slem titulu u karijeri.

Na talonu je i zvanje najstarijeg osvajača grend slema u singlu. Još od 1972. vlasnik tog rekorda je Australijanac Ken Rouzvol koji je iza sebe imao 37 godina, jedan mesec i 24 dana kada je u finalu Australijan opena nadigrao sunarodnika Mala Andersona.

Inače, eventualna pobjeda protiv Rinderkneša bi Novaku donijela i 105. trijumf na terenima Vimbldona. Po tome bi se izjednačio sa Federerom na vječnoj listi.