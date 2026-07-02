Đoković o novini u tenisu: "Ne bih se osjećao prijatno"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u naredno kolo Vimbldona, a poslije meča govorio je o budućnosti tenisa, povratku Serene Vilijams, rivalstvu sa Stefanosom Cicipasom i uslovima za igru na travi.

Đoković je ponovio da smatra da tenis mora da pronađe način da privuče mlađu publiku i da je vrijeme za određene promjene u sportu.

"Postoji više načina da tenis napreduje. Moramo da razmišljamo o formatu takmičenja i pravilima na ATP i WTA turu. Pitanje je kako da privučemo nove i mlađe navijače, koji imaju kraći raspon pažnje. Tenis je dinamičan i uzbudljiv sport, ali mečevi nekada traju tri, četiri ili pet sati, što nije privlačno svima u vremenu kada ljudi imaju bezbroj sadržaja na ekranima. O tome se priča već 15 godina, ali malo toga se promijenilo. Uvijek sam spreman za razgovor i da iskoristim svoj uticaj kako bismo zajedno unaprijedili naš sport", rekao je Đoković.

Na pitanje da li bi pristao da tokom meča nosi mikrofon, kao što je slučaj u pojedinim drugim sportovima, srpski teniser nije bio oduševljen tom idejom.

"Na treningu nemam problem sa tim, ali tokom meča ne vjerujem da bih se osjećao prijatno."

Govorio je i o ubjedljivoj pobedi nad Stefanosom Cicipasom, koji je prethodno izjavio da je razlika između njih dvojice sada veća nego ranije.

"Mislim da Stefanos trenutno nije u formi u kojoj je bio kada je bio među pet najboljih na svijetu i igrao finala grend slemova. Vidi se da još traži samopouzdanje. Danas sam podigao nivo svoje igre, a on nije odigrao najbolje što može i to je bilo dovoljno za pobjedu u tri seta", objašnjava Novak.

Posebno emotivno Đoković je govorio o povratku Serene Vilijams na teren.

"Ono što Serena radi je nevjerovatno i istorijsko. Oduvek sam bio njen veliki navijač. Ljudi zaboravljaju da ima 44 godine, da je rodila dvoje djece i da godinama nije igrala. Umjesto kritika, trebalo bi da uživamo u tome što jedna od najvećih svih vremena ponovo igra tenis. To je ogroman poklon za naš sport. Nadam se da ćemo je gledati još mnogo puta, možda već na US openu", dodaje Srbin.

Đoković se osvrnuo i na dva pada koja je imao tokom meča, istakavši da je to sastavni deo igre na travi.

"Na travi se pada više nego na bilo kojoj drugoj podlozi. Kada je krov zatvoren, teren postaje još klizaviji zbog vlage. Imao sam sreće da se nisam ozbiljnije povrijedio. Takve stvari ne mogu da se predvide niti u potpunosti spriječe", kaže Đoković..

Na kraju je istakao da bi volio da naredni meč na Vimbldonu odigra na otvorenom.

"To je jednostavno moja želja. Do sada nisam imao priliku da igram na otvorenom i nadam se da će se to uskoro promijeniti", zaključio je Đoković

(B92)