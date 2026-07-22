U selima kod Doboja stada ovaca sve češće na meti pasa lutalica

U Boljaniću kod Doboja psi lutalice napali su stado ovaca porodice Mićanović. U posljednje tri godine ovo je šesti napad na stoku u ovom kraju, a rezultat je - 34 zadavljene ovce. Nadležni istražuju slučajeve. Kažu da bi pokolj ovaca mogao biti i d‌jelo nesavjesno držanih vlasničkih pasa.

Imanje opasano žicom i strujom psi su provalili u po noći, pokidali daske i napali stado ovaca u štali. Probudilo je to i ukućane Mićanović, ali su psi bili brži. Tri ovce su stradale, a nekoliko ih je povrijeđeno.

“Uletili su u tor, ovce su se razbježale. Neke su ostale unutra u štali, neke su poskakale u ribnjak i preplivale do ostrva da se spasu”, rekao je Miroslav Mićanović.

Kad je svanulo, krenuo je spasavati ovce koje su se razbježale. I nije ovo prvi, već četvrti put da su psi napali ovce u ovom domaćinstvu. Prošle godine stradalo je 16 ovaca, a 24 su povrijeđene.

“Ima ih puno. Prije su ih sklanjali. Sad su evropski zakoni da je zaštićen pas lutalica, a ovca nije zaštićena”, kaže Mićanović.

Prije nekoliko dana štetu je pretrpjela i komšinica Đurđija Ristić. Psi lutalice zaklali su joj četiri, a povrijedili šest ovaca. Napali su i dijete u komšiluku. Sve istražuju Veterinarska inspekcija i Komunalna policija. Uočili su, kaže, da se pojedini vlasnički psi u Boljaniću ne drže u skladu sa zakonskim propisima, pa nije potpuno jasno da li su ovce napali psi lutalice ili psi koje vlasnici neadekvatno drže.

“Kad pitate oko Boljanića, to nisu samo psi lutalice nego i psi od ljudi domaćina koji ih drže ali neadekvatno životinje drže. Znači nisu vezani, nisu u boksovima i nisu u ograđenim prostorima”, naveo je načelnik Od‌jeljenja komunalne policije grada Doboj Željko Marjanović.

Ako nemaju urednu dokumentaciju, nisu vakcinisani, prijavljeni i kodirani, biće posla za Higijeničarsku službu. Taj posao grad je povjerio privatnim licima. Međutim, ni ovce, kažu inspektori, ne drže se u skladu sa zakonskim propisima, što bi za oštećene domaćine, koji najavljuju tužbe, mogao biti problem.

“Svako domaćinstvo koje pretrpi štetu, ako ima označenu životinju,znači dokaz o vlasništvu, postoji redovna procedura u okviru naknade šteta koji se isplaćuje iz budžeta Republike Srpske,međutim pošto nema adekvatnog dokaza o vlasništvu nad životinjama ne može ući u tu procedure”, izjavio je veterinarski inspektor Mladen Dragičević.

Mićanović kaže da redovno vakciniše ovce, ali da za ušne markice, koje bi trebale da nose, nije upućen. I vlasnicima pasa ostavljen je rok od pet dana da dokažu vlasništvo nad psima i potvrdu o vakcinaciji protiv bjesnila. Ukoliko se to ne desi psi će im, kažu, biti oduzeti.

(RTRS)