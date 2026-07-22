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Održan mirni protest u Palama

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 19:45

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Одржан мирни протест у Палама
Foto: ATV

U Palama je večeras organizovan protest građana zbog incidenta koji se desio u noći između 10. i 11. jula u diskoteci u ovoj opštini.

Okupljeni građani su rekli da su došli da podrže mladiće koji su povrijeđeni tokom policijske akcije te da očekuju odgovore od nadležnih institucija.

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Tagovi :

Pale

diskoteka Enigma

MUP Republike Srpske

Komentari (1)

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