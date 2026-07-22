Da li će danas biti kiše? Evo šta kaže prognoza

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
"Na istoku će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, a samo lokalno moguća je kratkotrajna slaba kiša. Uveče u svim predjelima pretežno vedro", dodaju iz RHMZ-a.
Region
U nevremenu u Makedoniji 15 povrijeđenih, svi u bolnici
Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena Celzijusova
Vjetar slab do umeren sjeverni, u Hercegovini povremeno jaka bura.
Prvi dio dana u četvrtak biće pretežno sunčan i topao, a poslijepodne i uveče očekuje se naoblačenje uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.
"Ponegdje su moguće i nepogode sa gradom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni, na jugu do 19, a u višim predjelima od šest. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 33, u višim predjelima od 22 stepena", navode oni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
10
14
10
12
10
05
10
04
09
45
Trenutno na programu