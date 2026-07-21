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Misija na Mars koštaće 2,1 milijardu dolara

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 21:05

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Марс мисија НАСА
Foto: Pexel/ SpaceX

Razvoj svemirske letjelice na nuklearni pogon i njeno slanje na Mars u okviru misije "Spejs reaktor-1 fridom" koštaće oko 2,1 milijardu dolara, saopštila je američka NASA.

"Prve procjene troškova iznose oko 2,1 milijardu dolara, a NASA će nastaviti da precizira tu cifru kroz proces nabavki", saopštila je agencija, a prenosi "Politiko".

Iznos ne uključuje troškove naučnog aparata "Skajfol", koji letjelica treba da isporuči na Mars.

"Politiko" navodi da misija podrazumijeva i slanje tri helikoptera na Mars radi dobijanja naučnih podataka i potrage za vodom.

NASA je u martu saopštila da će lansirati prvu međuplanetarnu letjelicu na nuklearni pogon na Mars prije kraja 2028. godine, prenosi Srna

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Tagovi :

Mars

misija na Mars

NASA

Svemir

istraživanje

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