Misija na Mars koštaće 2,1 milijardu dolara

Razvoj svemirske letjelice na nuklearni pogon i njeno slanje na Mars u okviru misije "Spejs reaktor-1 fridom" koštaće oko 2,1 milijardu dolara, saopštila je američka NASA.

"Prve procjene troškova iznose oko 2,1 milijardu dolara, a NASA će nastaviti da precizira tu cifru kroz proces nabavki", saopštila je agencija, a prenosi "Politiko".

Iznos ne uključuje troškove naučnog aparata "Skajfol", koji letjelica treba da isporuči na Mars.

"Politiko" navodi da misija podrazumijeva i slanje tri helikoptera na Mars radi dobijanja naučnih podataka i potrage za vodom.

NASA je u martu saopštila da će lansirati prvu međuplanetarnu letjelicu na nuklearni pogon na Mars prije kraja 2028. godine, prenosi Srna