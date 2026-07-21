Sve veće gužve u Hercegovini

Preko Međunarodnog graničnog prelaza Zupci od 13 do 20 jula ove godine je prešlo 54862 lica i 18585 vozilam, navode iz Granične policije.

Od gužve i kilometarskih kolona glava najviše boli granične policajce, kažu nam da za cijelu smjenu samo jednom izađu iz kabine. Do njih nije, do sistema je i države. Infrastruktura GP Zupci jednostavno ne može da primi toliki broj vozila.

A hvalili su se nadležni milionskim ulaganjima, obećavaju nova, od sljedeće godine na Zupcima će biti još jedna traka i više službenika.

Nisu gužve samo na prelazima, loši putevi koji vode kroz Hercegovinu su krcati. MUP-ove kamere na ulazima u grad sve evidentiraju. Statistika je neumoljiva. Zakucala je kamera na ulazu u Trebinje iz pravca Bileće postavljena prije godinu dana.

"Za tih godinu dana ta kamera je evidentirala skoro 1.300.000 prolazaka, naravno tu je veliki broj ljudi koji svakodnevno tuda saobraćaju a ima i onih koji žive u neposrednoj blizini. Recimo stacionarni radar koji je postavljen na izlazu iz Ljubinja za prvih šest mjeseci ove godine evidentirao je 335.000 prolazaka pored njega", rekla je Jovana Cvijetić, portparol PU Trebinje.

Hercegovački putevi iako krivudavi jasno su označeni horizontalnom i vertikalnom signalizacijom a i jasno je da je dozvoljena brzina 80 na sat. Iz policije šalju apele i otkrivaju podatke o saobraćajkama za prvih pola godine.

"Broj saobraćajnih nezgoda je 299 ali za razliku od uporednog perioda ove godine smo evidentirali samo jednu SN sa smrtno stradalim lice", rekao je Siniša Laketa, načelnik PU Trebinje.

Prošle godine u istom periodu je bilo pet nesreća sa sedam poginulih lica. Putevi na jugu su krivudavi i frekventni zato su oprez baš kao i prilagođena brzina neophodni, jasna je policija.