Zakon kao jedini put do bezbjedne vožnje električnih trotineta

Trotinetom mogu upravljati lica sa navršenih 14 godina, uz obaveznu kacigu. Noću je obavezan prsluk ili svjetloodbojna oznaka, uz bijelo svjetlo naprijed i crveno nazad.

Zabranjeni su vožnja brža od 25 kilometara na čas, upotreba slušalica na oba uha, vožnja pod dejstvom alkohola, te prevoženje drugih lica - to je dio onoga što stoji u Prijedlogu zakona koji će se naći na idućoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

„Odavno postoji potreba da se upotreba trotineta uvede u zakon, prepozna kao vozilo koje treba da se na određen način ponaša u skladu sa zakonom. U pravu ste bilo je puno nesreća u zadnje vrijeme u kojima su zapravo stradalnici koji vode ta vozila, ali ono što nam još teže pada jesu i pješaci, djeca i lica sa invaliditetom", rekla je Rejhana Dervišević, SDP-a poslanik u Predstavničkom domu PSBiH.

Pravni vakuum za vozače električnih trotineta u BiH uskoro bi mogao biti prekinut. Prvi put se sistemski uređuje ta oblast, sa fokusom na prevenciju nesreća i zaštitu za sve učesnike u saobraćaju. Električni romobili su korisni i ne treba ih ukidati, ali njihova upotreba treba precizno da se reguliše, ističe struka.

"Danas možemo da vidimo da se kreću na sred kolovoza, na trotoaru, viđamo nerijetko dvoje ili više djece. Ne viđamo kacige, naročito na onim koji služe za iznajmljivanje. Veliki broj problema i prekršaja. Ako hoćemo da ulažemo u urbanu mobilnost, jako je teško zabranjivati ovakva sredstva jer smatram da su ova sredstva korisna", rekao je Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke.

Poslanici iz Republike Srpske nemaju ništa protiv tog zakonskog riješenja. Ipak, podsjećaju da je to već u Republici Srpskoj zakonom regulisano.

„Definitivno ovo pitanje treba riješiti. RS je odavno ovo pitanje riješila. Dakle ovo pitanje svakako mora riješiti, da li na nekom narednom sazivu parlamenta vidjećemo“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH

„Koliko sam vidio takav zakon već postoji i u Republici Srpskoj donesen je i vidim da je identičan tako da se postavlja pitanje da li ima potrebe da ga donosimo na nivou BiH, da vidimo sa ostalim kolegama da raspravimo”, kaže Nenad Grković, poslanik Kluba Lista za pravdu i red, PDP i SDS u Predstavničkom domu PS BiH.

Uređenje te oblasti ne znači ukidanje trotineta, već sticanje navika koje čuvaju živote. Brzina i komfor više ne mogu biti ispred bezbjednosti pješaka. Zakon naglašava ličnu odgovornost vozača i tehničku ispravnost vozila, što nadležnima olakšava kontrolu na terenu.