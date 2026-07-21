Najduža pećina u BiH krije tajne stare hiljadama godina

Najduža pećina u Republici Srpskoj i BiH Govještica među brojnim je prirodnim bogatstvima zaštićenog Parka prirode "Prača" na području opštine Rogatica i ujedno kanjona istoimene rijeke.

Prema istraživanjima italijanskih speleologa, do sada utvrđena dužina ove pećine iznosi 9.682 metra i pretpostavlja se da nije konačna, što bi trebalo da bude utvrđeno u budućim istraživanjima, saopšteno je iz opštine Rogatica.

Dimenzije Govještice su zbog kompleksnog pristupa unutrašnjosti postale poznate savremenom čovjeku tek nakon 2010. godine.

Istraženi podzemni prolazi, koji uključuju jezero dužine 15 metara i nekoliko velikih dvorana, nisu samo značajni zbog svojih dimenzija, već imaju prirodnu, naučnu i estetsku vrijednost.

U pećini je pronađena velika kolonija šišmiša od oko hiljadu jedinki, kao i veliki depozit kostiju pećinskog medvjeda čija je starost procijenjena na više od 20.000 godina.

Posebnu tajnu predstavljaju još neidentifikovani fosili na zidovima u nekoliko prolaza, koji potiču iz perioda formiranja stijena pećine.

Većina pećine prekrivena je ukrasima velike estetske vrijednosti, kako zbog oblika tako i zbog njihovih dimenzija.

Pojedini prolazi u pećini ispunjeni su kristalima kalcita i neobičnim heliktitima.

Osim Govještice, ništa manje nisu značajne i druge pećine u njenoj blizini.

Pećina Banja stijena sa svojih 1.200 metara ubraja se među najljepše pećine u Republici Srpskoj i BiH, a Golubovićka pećina sa dvostruko manjom dužinom, takođe, je izazov za istraživače.

"Ulazak u ove pećine dozvoljen je isključivo uz prethodnu saglasnost Šumskog gazdinstva `Sjemeć` Rogatica kao upravljača zaštićenog područja i odgovarajuću speleološku opremu", navodi se u saopštenju.

Park prirode "Prača" prostire se na površini više od 4.000 hektara.

Dolina rijeke Prače fascinira strmim liticama koje na pojedinim mjestima prelaze visinu od 400 metara, a područje zaštićenog parka je dom za 13 vrsta sisara i čak 85 vrsta ptica, od kojih su mnoge zaštićene, ističu iz opštine Rogatica.

Podzemni svijet, spektakularni vidikovci, trasa nekadašnje pruge uskog kolosijeka sa dvadesetak tunela, te ostaci srednjovijekovnog grada Borča i stećci samo su dio razloga da se posjeti ovaj jedinstveni park prirode, prenosi Srna.