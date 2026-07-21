Znate li gdje se nalazi najukletija šuma na svijetu?

Autor:ATV redakcija
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Smještena u Transilvaniji, šuma Hoia-Baciu ističe se kao najukletija šuma na svijetu, često okarakterisana kao "rumunski Bermudski trougao" zbog svoje tajanstvene i uznemirujuće reputacije.
Posjetioci ove šume u blizini Kluž-Napoke prepričavali su viđenja iskrivljenih stabala, čudnih zvukova i jezivih nestanaka tokom godina.
To uključuje i neobičan slučaj djevojke koja se vratila nakon pet godina nepromijenjena vremenom.
Zanimljivu privlačnost šume naglašava njen jeziv ambijent, obilježen drvećem punim vržova i pričama o bestjelesnim glasovima, neobjašnjivim svjetlima i iznenadnim osjećajima nelagode.
Ove jezive priče podstiču nagađanja i mame lovce na duhove, istraživače paranormalnog i znatiželjne putnike koji žele otkriti tajne skrivene u enigmatičnim granicama šume Hoia-Baciu.
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