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Znate li gdje se nalazi najukletija šuma na svijetu?

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 17:48

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уклета шума у Трансилванији
Foto: Pexel/ Alexander Zvir

Smještena u Transilvaniji, šuma Hoia-Baciu ističe se kao najukletija šuma na svijetu, često okarakterisana kao "rumunski Bermudski trougao" zbog svoje tajanstvene i uznemirujuće reputacije.

Posjetioci ove šume u blizini Kluž-Napoke prepričavali su viđenja iskrivljenih stabala, čudnih zvukova i jezivih nestanaka tokom godina.

To uključuje i neobičan slučaj djevojke koja se vratila nakon pet godina nepromijenjena vremenom.

Zanimljivu privlačnost šume naglašava njen jeziv ambijent, obilježen drvećem punim vržova i pričama o bestjelesnim glasovima, neobjašnjivim svjetlima i iznenadnim osjećajima nelagode.

Ove jezive priče podstiču nagađanja i mame lovce na duhove, istraživače paranormalnog i znatiželjne putnike koji žele otkriti tajne skrivene u enigmatičnim granicama šume Hoia-Baciu.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

ukleta šuma

Transilvanija

Hoia-Baciu

ukleto mjesto

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