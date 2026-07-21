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Snažno nevrijeme iz Hrvatske stiže u BiH, izdata su upozorenja

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:36

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Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења
Foto: Pexel/Sebastian Voortman

Nevrijeme koje se uveliko formiralo iznad Hrvatske i udarilo na priobalne gradove moglo bi nakon 17 časova da stigne do Banjaluke, posljednje su procjene.

Za danas je aktivan žuti meteoalarm koji upozorava na grmljavinu, a najavljene su i padavine.

Prema do sada dostupnim podacima specijalizovanih sajtova za praćenje vremenskih prilika, olujni oblak koji se formirao na Jadrana prvo je donio nepogode iznad Šibenika i Zadra, a nešto poslije 16 časova očekuje se njegov ulazak u BiH.

Bihać, Drvar i Livno su prvi na udaru, a zatim će nevrijeme preko Prijedora stići do Banjaluke.

Istovremeno, nevrijeme koje se formiralo iznad Sarajeva bi u isto vrijeme moglo da pogodi dijelove iz Drinu.

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Tagovi :

nevrijeme

Bosna i Hercegovina

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