Snažno nevrijeme iz Hrvatske stiže u BiH, izdata su upozorenja

Autor:ATV redakcija
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Nevrijeme koje se uveliko formiralo iznad Hrvatske i udarilo na priobalne gradove moglo bi nakon 17 časova da stigne do Banjaluke, posljednje su procjene.
Za danas je aktivan žuti meteoalarm koji upozorava na grmljavinu, a najavljene su i padavine.
Prema do sada dostupnim podacima specijalizovanih sajtova za praćenje vremenskih prilika, olujni oblak koji se formirao na Jadrana prvo je donio nepogode iznad Šibenika i Zadra, a nešto poslije 16 časova očekuje se njegov ulazak u BiH.
Bihać, Drvar i Livno su prvi na udaru, a zatim će nevrijeme preko Prijedora stići do Banjaluke.
Istovremeno, nevrijeme koje se formiralo iznad Sarajeva bi u isto vrijeme moglo da pogodi dijelove iz Drinu.
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