Nestabilno jutro, mirnije veče: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra prije podne očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a do večeri razvedravanje u većini predjela.

U noći sa utorka na srijedu biće oblačno sa kišom koja do jutra slabi i premješta se ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na jugu i istoku biće promjenljivo oblačno uz slabu i povremenu kišu. Na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost.

Do večeri se očekuje razvedravanje u većini predjela.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od 12 do 18, a dnevna od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini povremeno jak.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većini područja bilo je kiše i pljuskova sa grmljavinom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica sedam stepeni, Sokolac i Sarajevo 16, Kneževo 17, Višegrad, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Srebrenica 20, Doboj 21, Drinić i Ribnik 22, Banjaluka, Kalinovik, Novi Grad i Čemerno 23, Prijedor 25, Zvornik, Srbac i Foča 26, Bijeljina 27, Gacko 29, Bileća i Mostar 34 i Trebinje 35 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna