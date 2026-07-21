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Morska kornjača ugrizla troje ljudi: Stručnjaci navode da ugriz nije bezopasan

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ATV redakcija
21.07.2026 17:47

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Корњаче постоје већ дуже од 250 милиона година. На Земљи постоји више око 300 различитих врста, од тога су седам морских, 180 врста живи у слаткој води а остатак живи на копну. Корњаче се убрајају у гмизавце и биле су на Земљи још прије него што су се развили велики диносаури.
Foto: pexels/PEDRO FERNANDES

Prema tvrdnjama kupača i članova njihovih porodica, velika morska kornjača je navodno ugrizla nekoliko ljudi između plaža Šulavi i Poštani, piše portal Dalmacija danas.

Prema informacijama koje su dali čitaoci, sličan incident je prijavljen pre dva dana u Slatinama na ostrvu Čiovo. Tamo je, kažu, morska kornjača ugrizla 13-godišnje dijete za zadnjicu, nakon čega je u pomoć pozvana Služba hitne medicinske pomoći.

Informacije o događajima u Kaštelima potvrđene su i od nadležnih službi. U ponedjeljak su tri osobe potražile pomoć od Hitne medicinske pomoći u Kaštel Starom nakon ujeda za koje se sumnja da ih je izazvala glavata kornjača. Riječ je odvije odrasle osobe i jednom detetu, a svi incidenti dogodili su se na plaži u Kaštel Lukšiću.

Niz povreda

Zadobili su povrede na raznim dijelovima tijela. Jedna osoba je ugrižena u predjelu gluteusa, odnosno zadnjice, dok su ostale povređene osobe zadobile ugrize po rukama i leđima. Policija je takođe zabilježila tri slučaja. Jedna osoba je poslata na hitnu operaciju, dok su sve povrede klasifikovane kao lakše.

crvenouha kornjaca

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„U ponedjeljak, 20. jula, oko 9:15 časova, policija je primila prijavu da su u području Kaštel Lukšića, u moru ispod loža Miljenko i Dobrila, tri osobe potražile medicinsku pomoć zbog ujeda u moru. Jedna osoba je izjavila da vjeruje da bi mogla biti riječ o morskoj kornjači, druga da je ugriz mogla naneti riba, dok treća nije vidjela šta ju je povrijedilo i povredu je primjetila tek nakon što je izašla iz mora. Sve osobe su zadobile lakše fizičke povrede u vidu ogrebotina i crvenila kože. Policijski službenici su razgovarali sa prisutnima i pregledali područje sa kopna i sa policijskog plovila, ali nisu došli do dodatnih korisnih informacija“, saopštila je policija.

Doktor upozorava: Ugriz nije bezopasan

Šefica filijale Hitne medicinske pomoći Kaštel Stari, dr Antonija Žanić, upozorava da se ujed glavate kornjače ne smije potceniti i da svaka osoba koja pretrpi takvu povredu mora potražiti medicinsku pomoć.

„Nakon ujeda, potrebno je odmah kontaktirati Službu hitne medicinske pomoći kako bi se procijenila težina povrede i pravilno liječila rana. Ovo nije obična ogrebotina koja se može dezinfikovati kod kuće. Ugriz može izazvati ozbiljnije oštećenje tkiva, a svaka takva rana nosi rizik od infekcije. Kao i kod ujeda zmije, čak i kada nije u pitanju otrovna životinja, povredu treba stručno pregledati i sanirati“, rekao je dr Žanić.

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Iako nemaju zube, glavate kornjače imaju jak, rožnat kljun i veoma jake vilice koje koriste za gnječenje školjki, rakova i drugih organizama kojima se hrane. Kao rezultat toga, njihovi ugrizi mogu izazvati modrice na tkivu, modrice, posjekotine, pa čak i ozbiljnije rane koje zahtijevaju medicinski tretman.

(indeks)

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