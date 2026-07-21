Morska kornjača ugrizla troje ljudi: Stručnjaci navode da ugriz nije bezopasan

Autor:ATV redakcija
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Prema tvrdnjama kupača i članova njihovih porodica, velika morska kornjača je navodno ugrizla nekoliko ljudi između plaža Šulavi i Poštani, piše portal Dalmacija danas.
Prema informacijama koje su dali čitaoci, sličan incident je prijavljen pre dva dana u Slatinama na ostrvu Čiovo. Tamo je, kažu, morska kornjača ugrizla 13-godišnje dijete za zadnjicu, nakon čega je u pomoć pozvana Služba hitne medicinske pomoći.
Informacije o događajima u Kaštelima potvrđene su i od nadležnih službi. U ponedjeljak su tri osobe potražile pomoć od Hitne medicinske pomoći u Kaštel Starom nakon ujeda za koje se sumnja da ih je izazvala glavata kornjača. Riječ je odvije odrasle osobe i jednom detetu, a svi incidenti dogodili su se na plaži u Kaštel Lukšiću.
Zadobili su povrede na raznim dijelovima tijela. Jedna osoba je ugrižena u predjelu gluteusa, odnosno zadnjice, dok su ostale povređene osobe zadobile ugrize po rukama i leđima. Policija je takođe zabilježila tri slučaja. Jedna osoba je poslata na hitnu operaciju, dok su sve povrede klasifikovane kao lakše.
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„U ponedjeljak, 20. jula, oko 9:15 časova, policija je primila prijavu da su u području Kaštel Lukšića, u moru ispod loža Miljenko i Dobrila, tri osobe potražile medicinsku pomoć zbog ujeda u moru. Jedna osoba je izjavila da vjeruje da bi mogla biti riječ o morskoj kornjači, druga da je ugriz mogla naneti riba, dok treća nije vidjela šta ju je povrijedilo i povredu je primjetila tek nakon što je izašla iz mora. Sve osobe su zadobile lakše fizičke povrede u vidu ogrebotina i crvenila kože. Policijski službenici su razgovarali sa prisutnima i pregledali područje sa kopna i sa policijskog plovila, ali nisu došli do dodatnih korisnih informacija“, saopštila je policija.
Šefica filijale Hitne medicinske pomoći Kaštel Stari, dr Antonija Žanić, upozorava da se ujed glavate kornjače ne smije potceniti i da svaka osoba koja pretrpi takvu povredu mora potražiti medicinsku pomoć.
„Nakon ujeda, potrebno je odmah kontaktirati Službu hitne medicinske pomoći kako bi se procijenila težina povrede i pravilno liječila rana. Ovo nije obična ogrebotina koja se može dezinfikovati kod kuće. Ugriz može izazvati ozbiljnije oštećenje tkiva, a svaka takva rana nosi rizik od infekcije. Kao i kod ujeda zmije, čak i kada nije u pitanju otrovna životinja, povredu treba stručno pregledati i sanirati“, rekao je dr Žanić.
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Iako nemaju zube, glavate kornjače imaju jak, rožnat kljun i veoma jake vilice koje koriste za gnječenje školjki, rakova i drugih organizama kojima se hrane. Kao rezultat toga, njihovi ugrizi mogu izazvati modrice na tkivu, modrice, posjekotine, pa čak i ozbiljnije rane koje zahtijevaju medicinski tretman.
(indeks)
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