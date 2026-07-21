U rijeci Savi pronađeno tijelo i trećeg stranog državljanina

U rijeci Savi u Hrvatskoj pronađeno je tijelo i trećeg stranog državljanina.

Dva tijela pronađena su ranije danas.

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Pronalaskom i trećeg tijela završena je potraga za trojicom stranih državljana koji su u nedjelju, 19. jula, ušli u rijeku na području Okunšćaka u opštini Rugvica kod od Zagreba, prenose hrvatski mediji.

Prema nezvaničnim informacijama HRT-a, u rijeci Savi nestalo je troje stranih državljana iz Egipta.

(Srna)