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"Kilometarske kolone na graničnim prelazima posljedica političkih blokada"

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 17:01

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Министарство финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Foto: ATV

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić izjavio je da su kilometarske kolone na graničnim prelazima posljedica političkih blokada.

"Kilometarske kolone na graničnim prelazima nisu slučajnost. To su slike koje mjesecima gledamo. I nisu posljedica većeg broja putnika, već političkih blokada", naveo je Amidžić na Iksu.

Amidžić je istakao da ni danas nije usvojen Pravilnik UIO o sistematizaciji, koji je, između ostalog, neophodan za dosljednu primjenu međunarodnog sporazuma sa Republikom Hrvatskom.

"Nova sistematizacija i kategorizacija na devet graničnih prelaza značila bi brži protok saobraćaja i znatno manje gužve", naglasio je Amidžić.

Prema njegovim riječima, iza svakog čekanja na granici stoje stvarni ljudi - porodice kojima odmor počinje u koloni, djeca koja sate provode u automobilima i privrednici koji svakodnevno gube vrijeme i novac.

"Rješenje postoji. Nedostaje samo politička odgovornost!", poručio je Amidžić.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

gužve na granici

Kolone vozila

UIO BiH

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