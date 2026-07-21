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Počela izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima

Autor:

Sanja Trifković
21.07.2026 19:26

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Раскрсница у Лончарима је саобраћајно кључно чвориште у региону. Налази се на тромеђи општина Доњи Жабар, Пелагићево и Брчко дистрикта
Foto: ATV

Raskrsnica u Lončarima je ključno saobraćajno čvorište u regionu. Nalazi se na tromeđi između opština Donji Žabar, Pelagićevo i Brčko distrikta, a u neposrednoj je blizini grada Orašja. Ukrštanje magistralnih pravaca Banjaluka Bijeljina i Orašje Tuzla čini ovu lokaciju jednom od najfrekventnijih u Republici Srpskoj.

Nažalost tu je i veliki broj saobraćajnih nezgoda. Razlog više da se rekonstruiše i napravi bezbjedniji put za sve učesnike.

„Jako bitan projekat prije svega sa aspekta bezbijednosti u saobraćaju, jako bitan i za opštinu Donji Žabar i za sugrađane kao i za vozače ovim magistralnim pravcima,na moju inicijativu gdje sam uvidjeo potrebu za ovom kružnom raskrsnicom i drago mi je da sam imao podršku predsjednika i premijera Save Minića, bez koga ovaj projekat ne bi ugledao svjetlost dana“, rekao je Pero Pavlović, načelnik opštine Donji Žabar.

Na ovoj raskrsnici biće i trotoar koji je predviđen uz saobraćajnicu s obje strane cijelom dužinom, biće izvršena rekonstrukcija postojećeg autobuskog stajališta, te izgradnja rampe za lica sa otežanim kretanjem u zoni pješačkih prelaza

„Vanjski prečnik je 40 metara, znači radi se o raskrsnici sa jednim trakom, unutrašnji prečnik je 26,5 m , unutrašnja traka je 675 cm , kolovozna sa apronom koji gaze teška teretna vozila od 150 cm, dakle jedna zaista komotna kružna raskrsnica. Neposredno uz kružnu raskrsnicu biće urađeno sa svih strana djelimično i trotoari, tako da će se povećati i bezbjednost pješaka“, rekao je Miroslav Janković, v.d. direktora "Puteva Republike Srpske".

„Već su pripremne radnje u toku, u završnoj fazi je projekat izmjene režima saobraćaja, te ovim putem molimo sve učesnike u saobraćaju, naravno i mještane za malo strpljenja, naravno pojačaćemo dinamiku i mehanizacijom i ljudskim resursima kako bi ovaj projekat završili za pola predviđenog roka, znači za 90 dana“, rekao je Nemanja Đaković, direktor „Bijeljina put“.

Primjer je ovo dobre saradnje lokalne zajednice i republičkih vlasti, kažu u resornom ministarstvu.

„Vlada Republike Srpske je ove godine kao nikada do sada podržala sve lokalne zajednice koje su došle sa spremnim projektima infrastrukturnim, sa projektima koji imaju sveopšteg smisla za sve građane svojih lokalnih zajednica i tako smo danas i ovdje došli na inicijativu načelnika Pavlovića. Ovo je jedno važno saobraćajno čvorište u Republici Srpskoj“, Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.

Vrijednost investicije koja je u potpunosti obezbijeđena iz sredstava i budžeta „Putava Republike Srpske“ je 1 166 000 KM, izvođač radova je „Bijeljina put“, a rok predviđen za realizaciju je 180 dana.

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Tagovi :

Raskrsnica u Lončarima

Putevi Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

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