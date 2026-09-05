Logo

Fotograf ATV-a Branko Jović dobitnik prestižne nagrade za crno-bijelu fotografiju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.09.2026 10:04

Komentari:

0
Фотограф Бранко Јовић
Foto: ATV

Fotograf ATV-a i student Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci Branko Jović osvojio je Plavu vrpcu Međunarodne federacije fotografske umjetnosti za fotografiju "Prolaz u nepoznato".

Na 15. Međunarodnoj izložbi fotografija "Foto emocija 2026" Jović je priznanje osvojio u kategoriji crno-bijele fotografije.

Фотографија "Пролаз у непознато" за коју је Јовић добио награду
Fotografija "Prolaz u nepoznato" za koju je Jović dobio nagradu
Branko Jović

"Meni lično to mnogo znači, jer je svako prihvatanje fotografije na međunarodnoj izložbi određena potvrda rada i dodatna motivacija da nastavim da se bavim fotografijom. Izlažem već nekoliko godina i svaka nova izložba donese neko novo iskustvo", kaže Jović.

On poručuje da mu je posebno značajno kada njegova fotografija bude predstavljena zajedno sa radovima autora iz različitih dijelova svijeta.

"To je prilika da se moj rad vidi i van lokalne sredine", kaže Jović.

Додјељивање награде
Dodjeljivanje nagrade
ATV

Fotografije su prijavljivane u četiri kategorije, slobodna kolor i crno-bijela fotografija, priroda i emocija.

Na ovogodišnji konkurs pristiglo je oko 2.495 fotografija, a za izložbu je prihvaćeno oko 715 radova u svim kategorijama iz Norveške, Slovenije, Velike Britanije, Poljske, Turske, Sjeverne Makedonije, Španije, Holandije, Austrije, Mađarske, Belgije, Maroka, Kanade, Azerbejdžana i drugih.

Сертификат
Sertifikat

Organizator je Univerzitetski foto-kino klub "Banjaluka" čija je namjera da fotografiju predstavi kao tehniku bilježenja stvarnosti, autonomni umjetnički izraz, način mišljenja i oblik komunikacije.

Izložba je održana pod patronatom Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti /FIAP/, Međunarodne asocijacije umjetničkih fotografa /IAAP/ i Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Branko Jović

fotograf

Nagrada

Komentari (0)

Više iz rubrike

Преминула џез пјевачица Касандра Вилсон

Kultura

Preminula poznata džez umjetnica i dobitnica Gremi nagrada

1 d

0
Махлерово љубавно писмо у Бањалуци: Но Бордерс Оркестра за крај фестивала

Kultura

Mahlerovo ljubavno pismo u Banjaluci: No Borders Orkestra za kraj festivala

1 d

0
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић

Kultura

Golubović: Vrijeme nije umanjilo značaj riječi Petra Kočića

6 d

0
У оквиру трећег дана овогодишњег Кочићевог збора, у холу Народног позоришта Републике Српске свечано је отворена изложба фотографија "Петар Кочић са нама", аутора Небојше Кострешевића, сниматеља и фотографа Алтернативне телевизије.

Kultura

Izložba Petar Kočić sa nama: Tribut velikanu kroz objektiv Nebojše Kostreševića

6 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

04

Fotograf ATV-a Branko Jović dobitnik prestižne nagrade za crno-bijelu fotografiju

09

57

Uzbuna u Evropi: Više od 1.000 slučajeva virusa zapadnog Nila

09

40

Ostao bez noge u rijalitiju! Slijedi milionska tužba

09

28

Nožem napala dvije učenice ispred škole: Djevojčica (15) predata Tužilaštvu

09

17

Broj žrtava bujičnih poplava u Nepalu porastao na 1.344

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima