Fotograf ATV-a Branko Jović dobitnik prestižne nagrade za crno-bijelu fotografiju

Fotograf ATV-a i student Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci Branko Jović osvojio je Plavu vrpcu Međunarodne federacije fotografske umjetnosti za fotografiju "Prolaz u nepoznato".

Na 15. Međunarodnoj izložbi fotografija "Foto emocija 2026" Jović je priznanje osvojio u kategoriji crno-bijele fotografije.

Fotografija "Prolaz u nepoznato" za koju je Jović dobio nagradu Branko Jović

"Meni lično to mnogo znači, jer je svako prihvatanje fotografije na međunarodnoj izložbi određena potvrda rada i dodatna motivacija da nastavim da se bavim fotografijom. Izlažem već nekoliko godina i svaka nova izložba donese neko novo iskustvo", kaže Jović.

On poručuje da mu je posebno značajno kada njegova fotografija bude predstavljena zajedno sa radovima autora iz različitih dijelova svijeta.

"To je prilika da se moj rad vidi i van lokalne sredine", kaže Jović.

Dodjeljivanje nagrade ATV

Fotografije su prijavljivane u četiri kategorije, slobodna kolor i crno-bijela fotografija, priroda i emocija.

Na ovogodišnji konkurs pristiglo je oko 2.495 fotografija, a za izložbu je prihvaćeno oko 715 radova u svim kategorijama iz Norveške, Slovenije, Velike Britanije, Poljske, Turske, Sjeverne Makedonije, Španije, Holandije, Austrije, Mađarske, Belgije, Maroka, Kanade, Azerbejdžana i drugih.

Sertifikat

Organizator je Univerzitetski foto-kino klub "Banjaluka" čija je namjera da fotografiju predstavi kao tehniku bilježenja stvarnosti, autonomni umjetnički izraz, način mišljenja i oblik komunikacije.

Izložba je održana pod patronatom Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti /FIAP/, Međunarodne asocijacije umjetničkih fotografa /IAAP/ i Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH.