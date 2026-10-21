Prvi tanker iz Rusije sa dizelom sutra kreće za Ameriku

Autor:ATV redakcija
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Prvi tanker sa 40.000 tona ruskog dizel-goriva krenuće sutra u SAD, a potpisivanje ugovora je u završnoj fazi, izjavio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak.
"Prvi tanker bi trebao da napusti luku sutra", rekao je Novak novinarima.
On je naglasio da će Rusija zadovoljiti potrebe SAD u okviru svojih mogućnosti.
Prema njegovim riječima, snabdijevanje drugih zemalja dizel-gorivom zavisiće od mogućnosti ruskih rafinerija, prenosi Srna.
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