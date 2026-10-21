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Prvi tanker iz Rusije sa dizelom sutra kreće za Ameriku

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21.10.2026 11:24

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Први танкер из Русије са дизелом сутра креће за Америку
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Prvi tanker sa 40.000 tona ruskog dizel-goriva krenuće sutra u SAD, a potpisivanje ugovora je u završnoj fazi, izjavio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

"Prvi tanker bi trebao da napusti luku sutra", rekao je Novak novinarima.

On je naglasio da će Rusija zadovoljiti potrebe SAD u okviru svojih mogućnosti.

Prema njegovim riječima, snabdijevanje drugih zemalja dizel-gorivom zavisiće od mogućnosti ruskih rafinerija, prenosi Srna.

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Tagovi :

tanker

Dizel cijena

Rusija

Amerika

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