Prvi tanker iz Rusije sa dizelom sutra kreće za Ameriku

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Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Prvi tanker sa 40.000 tona ruskog dizel-goriva krenuće sutra u SAD, a potpisivanje ugovora je u završnoj fazi, izjavio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

"Prvi tanker bi trebao da napusti luku sutra", rekao je Novak novinarima. On je naglasio da će Rusija zadovoljiti potrebe SAD u okviru svojih mogućnosti. Prema njegovim riječima, snabdijevanje drugih zemalja dizel-gorivom zavisiće od mogućnosti ruskih rafinerija, prenosi Srna.

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