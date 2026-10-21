Trampova administracija opozvala više od 300.000 viza

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa opozvala je više od 300.000 američkih viza tokom njegovog drugog mandata, saopštio je danas Stejt department.

Portparol Stejt departmenta Tomi Pigot napisao je u objavi na Iksu da je Trampova administracija opozvala više viza i to bržim tempom "nego bilo koja administracija u istoriji", kao i da administracija ima nultu toleranciju prema strancima koji krše zakon, vrše prevare ili podrivaju nacionalnu bezbjednost.

Tramp je u više navrata govorio da su njegov obračun sa imigracijom i akcija masovnih deportacija usmjereni na "poboljšanje domaće bezbednosti".

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Aktivisti za ljudska prava poručuju da ova kampanja krši pravnu proceduru i pravo na slobodu govora, kao i da je stvorila nebezbjedno okruženje, posebno za etničke manjine koje su izrazile zabrinutost zbog rasnog profilisanja.

Trampova administracija je uvela i strožu proveru profila na društvenim mrežama imigranata i podnosilaca zahtjeva za vizu.

Aktivisti za ljudska prava navode da vlada koristi razloge nacionalne bezbjednosti kako bi "ciljala kritičare vlasti".