Haos u Parizu: Lopovi odnijeli Mesijev dres i kapitensku traku, ukraden i Zidanov dres

Tokom nereda koji su proteklog vikenda potresali Pariz na meti pljačkaša našao se i muzej sportskih predmeta, iz kojeg su ukradeni vrijedni predmeti povezani sa nekim od najvećih fudbalskih zvijezda.

Među ukradenim predmetima su dres Barselone sa potpisom Lionela Mesija, kao i kapitenska traka koju je Argentinac nosio dok je nastupao za katalonski klub.

Svijet Njemačka strahuje: Ovo nas čeka!

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci maskiranih osoba koje ulicama francuske prestonice nose uramljene sportske predmete, među kojima se mogu vidjeti i oni povezani sa Mesijem.

Prema pisanju španskog portala „20 minutos“, pljačkaši su odnijeli i potpisani dres Zinedina Zidana iz perioda kada je legendarni Francuz nastupao za Real Madrid.

❌🇫🇷 PROTESTAS EN FRANCIA: SE ROBARON UNA COLECCIÓN DE CAMISETAS DE MESSI 🔟 ▶ Durante las fuertes manifestaciones en Francia, se produjeron saqueos en tiendas y oficinas, uno de los botines que se llevaron fue una colección de camisetas encuadradas de Leo Messi https://t.co/Kubp2yYtDg — Diario Olé (@DiarioOle) October 18, 2026

Za sada nije poznato gdje su završili ukradeni predmeti, niti ima potvrđenih informacija da je bilo šta od toga pronađeno.

Pljačka se dogodila u jeku nereda koji su izbili nakon protesta zbog rasta troškova života i stanja u obrazovanju. Demonstracije su prerasle u sukobe sa policijom, vandalizam i pljačke.

Svijet Osiguravajuća društva u Francuskoj pred velikim gubicima

Zanimljivo je da su predmeti povezani sa Mesijem ukradeni neposredno uoči utakmice Pari Sen Žermena i Barselone u Ligi šampiona.

Ovaj susret privukao je dodatnu pažnju upravo zbog argentinskog fudbalera, koji je tokom karijere nosio dresove oba kluba.