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Haos u Parizu: Lopovi odnijeli Mesijev dres i kapitensku traku, ukraden i Zidanov dres

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21.10.2026 08:36

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Хаос у Паризу: Лопови однијели Месијев дрес и капитенску траку, украден и Зиданов дрес
Foto: X

Tokom nereda koji su proteklog vikenda potresali Pariz na meti pljačkaša našao se i muzej sportskih predmeta, iz kojeg su ukradeni vrijedni predmeti povezani sa nekim od najvećih fudbalskih zvijezda.

Među ukradenim predmetima su dres Barselone sa potpisom Lionela Mesija, kao i kapitenska traka koju je Argentinac nosio dok je nastupao za katalonski klub.

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Na društvenim mrežama pojavili su se snimci maskiranih osoba koje ulicama francuske prestonice nose uramljene sportske predmete, među kojima se mogu vidjeti i oni povezani sa Mesijem.

Prema pisanju španskog portala „20 minutos“, pljačkaši su odnijeli i potpisani dres Zinedina Zidana iz perioda kada je legendarni Francuz nastupao za Real Madrid.

Za sada nije poznato gdje su završili ukradeni predmeti, niti ima potvrđenih informacija da je bilo šta od toga pronađeno.

Pljačka se dogodila u jeku nereda koji su izbili nakon protesta zbog rasta troškova života i stanja u obrazovanju. Demonstracije su prerasle u sukobe sa policijom, vandalizam i pljačke.

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Zanimljivo je da su predmeti povezani sa Mesijem ukradeni neposredno uoči utakmice Pari Sen Žermena i Barselone u Ligi šampiona.

Ovaj susret privukao je dodatnu pažnju upravo zbog argentinskog fudbalera, koji je tokom karijere nosio dresove oba kluba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Francuska

Protesti

protesti u Francuskoj

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