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Vitkof putuje u Moskvu na sastanak sa Putinom

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21.10.2026 07:43

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Виткоф путује у Москву на састанак са Путином
Foto: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool

Američki izaslanik za mirovne pregovore Stiv Vitkof sastaće se u srijedu u Rusiji sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, potvrdio je američki zvaničnik.

Na sastanku će putem video-veze učestvovati i Džared Kušner, a razgovori dolaze nakon što je ukrajinska strana predstavila nove prijedloge za postizanje mirovnog sporazuma.

Vitkof je u utorak boravio u Norveškoj, gdje je razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom, kao i liderima Norveške i Finske. Prema riječima američkog zvaničnika, Ukrajina je tokom tih razgovora iznijela „nove ideje i prijedloge“, koji su detaljno razmotreni.

Razgovaralo se i o elementima sveobuhvatnog mirovnog okvira, uključujući bezbjednosne garancije.

"Sada postoji visok stepen usaglašenosti na operativnom nivou između Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine i Evrope u pogledu narednih koraka", naveo je američki zvaničnik.

U međuvremenu, američki ministar odbrane Pit Hegset demantovao je da je Vašington ograničio Ukrajini pristup satelitskoj mreži Starlink (Starlink), koja je u vlasništvu Ilona Maska.

Odgovarajući na pitanje o pristupu vojnoj verziji ove usluge, poznatoj kao Staršild (Starshield), Hegset je poručio da američka administracija nije preduzimala nikakve korake kako bi ograničila njeno korišćenje.

"Nismo ništa povukli. Postoje uslovi korišćenja kojih se, u konačnici, treba pridržavati, a Starlink ima mogućnost da donosi takve odluke", rekao je Hegset.

Naglasio je da se stav Vašingtona po tom pitanju nije promijenio.

"Nismo izdali nikakve direktive niti preduzeli bilo šta slično. Naravno, želimo da Ukrajinci budu uspješni", poručio je šef Pentagona.

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Tagovi :

Stiv Vitkof

Rusija

Moskva

Vladimir Putin

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