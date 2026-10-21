Svijet kasni u ispunjenju ciljeva klimatske politike

Globalne obaveze za smanjenje emisija gasova koji zagrijavaju planetu daleko su od Pariskih klimatskih ciljeva i postavljaju svijet na put ka zagrijavanju od 2,6 stepena Celzijusova u ovom vijeku, upozorile su UN.

Izvještaj Programa UN za životnu sredinu /UNEP/ otkriva jaz između riječi i djela kada je u pitanju borba protiv globalnog zagrijavanja i ukazuje na izazov pred političkim liderima na samitu o klimi COP31 u novembru.

Čak i ako zemlje u potpunosti ispune svoja najnovija obećanja o klimi, globalna temperatura bi i dalje mogla da poraste za 2,6 stepena Celzijusova iznad predindustrijskog nivoa do 2100. godine, navodi se u godišnjem izvještaju, prenosi AFP.

To bi premašilo istorijski cilj dogovoren u Parizu - da se zagrijavanje održi znatno ispod dva stepena, uz težnju ka bezbjednijem nivou od 1,5 stepena Celzijusova.

Svaka šansa da se zadrži nivo od 1,5 stepena je "izgubljena" zbog nedovoljnog zalaganja u klimatskoj politici u periodu od više decenija, navodi se u izvještaju, prenosi Srna.

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"Svijet više ne može da izbjegne prekoračenje granice od 1,5 stepena, a posljedice su već razarajuće", izjavio je generalni sekretar UN Antonio Guteres povodom objavljivanja izvještaja.

On je ukazao na "smrtonosne poplave, brutalne toplotne talase, ogromne šumske požare, izgubljene živote, osakaćene ekonomije i produbljivanje nejednakosti" i podvukao da "oni koji su najmanje odgovorni pate prvi i najviše".

Generalno, globalne emisije gasova staklene bašte tokom 2025. godine bile su uglavnom na nivou rekordnih nivoa iz 2024. godine, s tim da je razlika između dvije godine premala da bi se procijenila, piše u izvještaju.

Emisije ugljenika samo od sagorijevanja uglja, nafte i gasa - glavnog pokretača klimatskih promjena - blago su porasle u 2025. u poređenju sa prethodnom godinom.