Kada medicinski savjet od AI može da pomogne, a kada predstavlja rizik

Više od 40 miliona ljudi dnevno koristi ČetGPT za dobijanje odgovora na pitanja u vezi sa zdravljem, prema podacima kompanije OpenAI - ali kada zaista može da pomogne, a kada oslanjanje na AI savjete postaje opasno?

Iako četbotovi mogu da olakšaju razumijevanje medicinskih informacija, korišćenje AI za donošenje odluka o liječenju nosi ozbiljne rizike.

Želja da se što prije dobije odgovor na pitanja o zdravlju učinila je četbotove popularnim "sagovornicima". Korisnici su često umorni od neizvesnosti, tako da vještačka inteligencija koja je uvijek dostupna i spremna da odgovori može djelovati kao idealan pomoćnik.

Međutim, pokušaji da se simptomi samostalno protumače uz pomoć algoritama nose ozbiljne rizike. AI ne može da obavi fizički pregled, izmeri krvni pritisak niti neposredno procjeni stanje pacijenta. Njeni odgovori zasnivaju se na obrascima u podacima na kojima je obučena, pa mogu da budu pogrešni i da korisniku pruže lažnu sigurnost ili izazovu nepotrebnu paniku.

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Zabilježeni su čak i slučajevi u kojima je preterano oslanjanje na savete AI dovelo do odbijanja operacija koje su mogle da spasu život ili do postupanja po opasnim preporukama, sa ozbiljnim posledicama.

Vještačka inteligencija ne može da zameni ljekara

Jedno od glavnih ograničenja AI jeste to što nema stvarnu empatiju, kliničko iskustvo niti odgovornost za posljedice svojih savjeta. Ljekarski pregled i psihoterapijski razgovor podrazumijevaju neposredan kontakt sa pacijentom, tokom kojeg stručnjak koristi profesionalno znanje, iskustvo, procjenu i metode fizičkog pregleda.

Za razliku od ljekara, četbot generiše odgovore na osnovu obrazaca u podacima i može da se prilagodi očekivanjima korisnika, ali ne preuzima odgovornost za posljedice dobijenih savjeta.

Dodatni problem su takozvane halucinacije veštačke inteligencije - situacije u kojima sistem samouvereno iznosi izmišljene, nepouzdane ili potencijalno opasne informacije.

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Algoritam takođe ne može pouzdano da uzme u obzir sve individualne karakteristike organizma, skrivene hronične bolesti i moguće interakcije lijekova na način na koji to može kvalifikovani ljekar.

Za šta možete bezbjedno da koristite AI kada je riječ o zdravlju

AI može da bude koristan pomoćni alat za rad sa medicinskim informacijama, pod uslovom da se ne koristi kao zamjena za stručnu procjenu. Na primjer, četbot može da objasni složene medicinske termine ili rezultate analiza jednostavnijim jezikom, kao i da pomogne u pripremi pitanja za ljekarski pregled, prenosi RT Balkan.

Takođe, AI može da pruži informacije o tome kako izgledaju medicinske procedure, poput magnetne rezonance, što može da smanji strah. Korisna je i za organizovanje medicinske dokumentacije, sređivanje hronologije simptoma i pripremu podataka koje pacijent želi da podijeli sa ljekarom. Ipak, veštačkoj inteligenciji ne treba prepuštati postavljanje konačne dijagnoze, određivanje doze lekova ili odlučivanje o odustajanju od ljekarskog pregleda, prenosi "RT na ruskom".