Pao ChatGPT

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Najpopularniji model jezika vještačke inteligencije ChatGPT brojnim korisnicima danas nije dostupan.
Bot vještačke inteligencije ne može da primi zahtjeve zbog čega se nakon svakog upita ispisuje greška.
U 11 časova problem je prijavilo preko 3.000 korisnika, a još uvijek nema informacija iz kompanije šta se tačno dešava.
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