Logo

Pao ChatGPT

25.07.2026 11:25

Komentari:

0
Пао ChatGPT
Foto: Tanjug/AP/Richard Drew

Najpopularniji model jezika vještačke inteligencije ChatGPT brojnim korisnicima danas nije dostupan.

Bot vještačke inteligencije ne može da primi zahtjeve zbog čega se nakon svakog upita ispisuje greška.

U 11 časova problem je prijavilo preko 3.000 korisnika, a još uvijek nema informacija iz kompanije šta se tačno dešava.

Podijeli:

Tag :

ChatGPT

Komentari (0)

Pročitajte više

Сања Маринковић МагазинИн

Scena

Sanja Marinković pitala ChatGPT kada će se udati: Ovaj odgovor nije očekivala

4 sedm

0
Вјештачка интелигенција стигла и на Вибер

Nauka i tehnologija

"ChatGPT" stigao i na Viber

1 mj

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Svijet

Tinejdžer (16) počinio samoubistvo nakon jezivog pitanja ČetGPT-ju: U telefonu ostavio oproštajne poruke

3 mj

0
Да ли ускоро стиже нова ставка на комуналне рачуне

Nauka i tehnologija

Da li uskoro stiže nova stavka na komunalne račune

4 mj

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп говори на вечери Удружења дописника Бијеле куће у хотелу Валдорф Асторија у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Tramp i 2028. godine?

3 h

0
Отео Наталију (11) па се 20 дана скривао у пољу сунцокрета: Пријети му најтежа казна

Svijet

Oteo Nataliju (11) pa se 20 dana skrivao u polju suncokreta: Prijeti mu najteža kazna

4 h

0
Евакуисано више од 220.000 људи у Шпанији и Француској због ватрене стихије

Svijet

Evakuisano više od 220.000 ljudi u Španiji i Francuskoj zbog vatrene stihije

4 h

0
Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.

Svijet

Osam ljudi, uključujući šestoro djece, nađeno mrtvo u požaru u kući

4 h

0

  • Najnovije

15

18

Prijetnja po predsjednikov život: Tramp promijenio avion?

15

17

Ovo su najljepša muška i ženska imena na svijetu: Jedno je kod nas posebno popularno

14

59

Sutra toplo, u pojedinim dijelovima pljuskovi

14

56

Policija slučajno pronašla 15 kg droge na aerodromu u Zagrebu, uhapšena žena

14

54

Tri horoskopska znaka koja zrače harizmom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima