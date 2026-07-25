Evakuisano više od 220.000 ljudi u Španiji i Francuskoj zbog vatrene stihije

Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000.

Zvaničnici su rekli da je evakuacija kod Bordoa izvršena rano jutros "iz predostrožnosti".

Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Žironda i Land.

Francuski predsjednik Emanuel Makron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu, prenio je Bi-Bi-Si.

U međuvremenu, požar u blizini Madrida je "izvan kapaciteta" vatrogasaca i oni ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici, nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan.

🇫🇷The massive wildfires in France have now reached the city of Bordeaux. pic.twitter.com/WfyWxtvHgh — dana (@dana916) July 25, 2026

Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, a blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru.

Predsjednik madridske regije Izabel Dijaz Ajuso izjavila je da je ovo "najgori požar u istoriji regije" i da se oblast suočava sa "savršenom olujom" u kombinaciji visoke temperature, snažnog vjetra i spajanja više požara.

Lokalne službe za hitne slučajeve saopštile su da se šumski požari kreću ka opštinama Robledo de Čavela i Fresnediljas de la Olivija, oko 50 kilometara Madrida.