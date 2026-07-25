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Jeziv zločin: Napad na odmaralište, među poginulima i djeca - Rusija optužila Kijev

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ATV redakcija
25.07.2026 12:08

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Језив злочин: Напад на одмаралиште, међу погинулима и дјеца - Русија оптужила Кијев
Foto: screenshot / x

Osam osoba je poginulo, a 14 je povrijeđeno u napadu Oružanih snaga Ukrajine na odmaralište u Zaporoškoj oblasti, izjavio je gubernator Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki.

"Tokom protekle noći, turističke baze u naselju Kirilovka, u sastavu Melitopoljskog gradskog okruga, bile su meta terorističkog napada neprijatelja. Zasad je poznato da je povrijeđeno 14 osoba, među kojima je troje djece. Poginulo je osam ljudi, od kojih dvoje djece", napisao je na Telegramu.

Kako je dodao, na licu mjesta se nalaze operativne službe, a spasilačke i hitne intervencije su u toku.

"Neprijatelj je vidio i znao na koga usmerava udar, ciljano je gađao civile. To je stravičan zločin, svojstven isključivo ukrajinskom režimu. Nažalost, za njih je ovo rat u kojem nisu u stanju da postignu jednakost, pa zato love civile, žene i djecu", poručio je Balicki.

On je izrazio iskreno saučešće porodicama koje su izgubile svoje najmilije, poručivši da će svim povrijeđenima, kao i porodicama poginulih, biti pružena sva moguća pomoć.

Istražni komitet Rusije pokrenuo postupak

Svetlana Petrenko, portparol Istražnog komiteta Rusije, izvestila je da je pokrenut krivični postupak zbog ovog terorističkog akta.

Kako je napomenula, prema preliminarnim podacima, u noći između 24. i 25. jula 2026. godine, oružane formacije Ukrajine su bespilotnim letjelicama napale rekreativne centre koji se nalaze u Kirilovki.

"Kao rezultat zločinačkih postupaka Oružanih snaga Ukrajine poginuli su i povrijeđeni civili, uključujući i djecu. Njihov tačan broj se još utvrđuje. Oštećena je i civilna infrastruktura", podvukla je Petrenko.

Dodala je da je na mjestu događaja organizovan niz istražnih radnji radi prikupljanja i obezbjeđivanja dokaza, kao i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Istražni komitet Rusije je poručio da će dati krivičnu pravnu ocjenu postupaka ukrajinskih vojnika.

(RT Balkan)

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

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