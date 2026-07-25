Klubovi se oprostili od mladog fudbalera (18) koji je tragično nastradao

Od tragičnog preminulog Matije Dražetića oprostila su se dva fudbalska kluba u kojima je igrao. Mladić je poginuo u petak uveče u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Frkljevaca i Zagrađa, a vijest o njegovoj smrti potresla je lokalnu zajednicu i njegove bivše saigrače.

Matija Dražetić igrao je za FK Kutjevo od 2017. do ljeta 2025. godine, nakon čega je fudbalsku karijeru nastavio u FK Hrvatski dragovoljac iz Brodskog Drenovca.

Fudbal Poginuo mladi fudbaler Matija Dražetić (18)

FK Kutjevo: Bio je primjer sportskog ponašanja

Iz FK Kutjevo poručili su da su s velikom tugom i nevjericom primili vijest o njegovoj smrti. „Matija će nam svima ostati u sjećanju kao pristojan, vrijedan i odgovoran mladić koji je redovno ispunjavao svoje obaveze prema klubu, trenerima i saigračima. Tokom godina provedenih u našoj Školi fudbala bio je primjer sportskog ponašanja i osoba koju su svi rado imali u svom društvu“, napisali su.

Klub je izrazio iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Hrvatski Dragovoljac: Zauvijek će ostati dio naše porodice

Od osamnaestogodišnjaka se oprostio i FK Hrvatski Dragovoljac Brodski Drenovac, čiji je član bio posljednju godinu.

„Matija će nam svima ostati u sjećanju kao vedra, uvijek nasmijana osoba koja je svojom dobrotom, skromnošću i pozitivnom energijom ostavljala trag gdje god se pojavila“, objavili su.

Istakli su kako je bio odan saigrač koji je, čak i kada zbog povrede koljena nije mogao da trenira, dolazio da bodri svoj tim.

„Taj njegov čin najbolje govori kakav je čovjek bio. Odan, srčan i uvijek uz svoju ekipu. Zauvijek će ostati dio porodice FK Hrvatski Dragovoljac“, poručili su iz kluba.

Poginuo u slijetanju automobila

Podsjećamo, teška saobraćajna nesreća dogodila se u petak oko 23.30 časova na putu između Frkljevaca i Zagrađa. Prema prvim informacijama, automobil je zahvatio ivicu kolovoza, sletio s puta i udario u betonski ulaz u dvorište.

Dražetić je usljed siline udara ispao iz vozila i preminuo na mjestu nesreće. Dvojica njegovih prijatelja koji su bili s njim u automobilu prevezeni su u bolnicu te, prema prvim informacijama, nisu teže povrijeđeni. Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

(Indeks)