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Požar na Krfu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom: Podignuti i avioni

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ATV redakcija
25.07.2026 14:09

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Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Giannis Papanikos

U oblasti Janades, u centralnom dijelu Krfa izbio je požar. Na lice mjesta je odmah upućena jaka vatrogasna jedinica koja radi na gašenju požara.

Istovremeno, očekuje se i polijetanje vatrogasnih aviona tipa PZL koji se nalaze na ostrvu, kako bi pomogli u gašenju.

Vatrogasne snage su u stanju povišene pripravnosti, dok za sada nije poznato više detalja o razmjeri požara niti o tome da li su ugrožena naseljena mjesta.

(telegraf)

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vatra

Vatrogasci

avion

Krf

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