Požar na Krfu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom: Podignuti i avioni

Autor:ATV redakcija
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U oblasti Janades, u centralnom dijelu Krfa izbio je požar. Na lice mjesta je odmah upućena jaka vatrogasna jedinica koja radi na gašenju požara.
Istovremeno, očekuje se i polijetanje vatrogasnih aviona tipa PZL koji se nalaze na ostrvu, kako bi pomogli u gašenju.
Vatrogasne snage su u stanju povišene pripravnosti, dok za sada nije poznato više detalja o razmjeri požara niti o tome da li su ugrožena naseljena mjesta.
🔥Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Γιαννάδες, στην κεντρική Κέρκυρα.— in.gr/news (@in_gr) July 25, 2026
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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(telegraf)
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