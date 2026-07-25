Požar na Krfu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom: Podignuti i avioni

U oblasti Janades, u centralnom dijelu Krfa izbio je požar. Na lice mjesta je odmah upućena jaka vatrogasna jedinica koja radi na gašenju požara.

Istovremeno, očekuje se i polijetanje vatrogasnih aviona tipa PZL koji se nalaze na ostrvu, kako bi pomogli u gašenju.

Vatrogasne snage su u stanju povišene pripravnosti, dok za sada nije poznato više detalja o razmjeri požara niti o tome da li su ugrožena naseljena mjesta.

🔥Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Γιαννάδες, στην κεντρική Κέρκυρα.



Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.



Διαβάστε περισσότερα στο https://t.co/S18PpKysLu pic.twitter.com/dDRAfngtbe — in.gr/news (@in_gr) July 25, 2026

(telegraf)