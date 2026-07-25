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Rasplamsava se novi sukob na Bliskom istoku: Pogođeno naftno postrojenje?

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 13:32

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Распламсава се нови сукоб на Блиском истоку: Погођено нафтно постројење?
Foto: X / Al Jazeera Breaking News

Huti su saopštili da su u subotu izveli raketni napad na saudijski grad Džizan na jugu zemlje, nakon što su obećali odmazdu zbog saudijskih napada izvedenih ove sedmice.

Prema tvrdnjama Huta, njihove rakete, a moguće i dronovi, tokom noći pogodili su naftno postrojenje kompanije Saudi Aramko u Džizanu, izazvavši požare.

Na društvenim mrežama pojavili su se video-snimci na kojima se vidi gust dim, dok satelitski podaci navodno pokazuju termalne anomalije na lokaciji pogođenog postrojenja.

Saudijska civilna zaštita nakratko je izdala upozorenja na opasnost za područja Džizana i Janbua, ali ih je ubrzo povukla.

Za sada nema zvanične potvrde saudijskih vlasti niti kompanije Saudi Aramko o eventualnoj šteti, broju žrtava ili mogućem uticaju na proizvodnju nafte.

Napad je uslijedio nakon što je američki saveznik Saudijska Arabija u petak gađala vojne ciljeve Huta, poslije odluke jemenske grupe da uvede pomorsku blokadu najvećeg svjetskog izvoznika nafte i napadne njegove brodove u Crvenom moru.

Huti su optužili Saudijsku Arabiju za „opasnu eskalaciju“ te poručili da njeni postupci „neće ostati bez odgovora“.

Novo zaoštravanje otvara još jedan front u ratu koji je zahvatio Bliski istok, a dolazi u trenutku kada Iran paralelno sprovodi blokadu Ormuskog moreuza, jedinog preostalog pomorskog izlaza Saudijske Arabije. Jemenski bezbjednosni izvor rekao je za Frans pres da su među metama saudijskih udara bili pomorska baza u jemenskoj luci Hodejda i vojni kamp na ostrvu Kamaran, što je, prema tvrdnjama Huta, izazvalo njihov uzvratni napad.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je pogodila položaje Huta i uništila ciljeve koji su predstavljali prijetnju trgovačkim brodovima, kao odgovor na napade na pomorski saobraćaj u Crvenom moru.


(Kliks)

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Tagovi :

Huti

Saudijska Arabija

Bliski istok

Jemen

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