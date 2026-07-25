Naoružajte se strpljenjem! Velike gužve na granicama

Autor:ATV redakcija
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Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima, kako na ulazu, tako i na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Iz AMS napominju da su gužve i duža zadržavanja očekivani s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prenosi Srna.
Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.
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